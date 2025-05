EUA impõem sanções à rede mexicana de roubo de combustível ligada ao cartel CJNG

Por Timothy Gardner

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs nesta quinta-feira sanções a duas empresas e três cidadãos mexicanos acusados de envolvimento em uma rede de tráfico de drogas e contrabando de petróleo ligada ao Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

As autoridades norte-americanas afirmam que o CJNG é um dos dois principais cartéis mexicanos, ao lado do Cartel de Sinaloa, responsáveis por abastecer as ruas dos EUA com fentanil nos últimos anos.

As sanções atingem as transportadoras de materiais perigosos Servicios Logísticos Ambientales e Grupo Jala Logística, acusadas de transportar combustível e petróleo bruto entre o México e os EUA em nome de indivíduos ligados a cartéis mexicanos.

A rede gera centenas de milhões de dólares anualmente, beneficiando o CJNG por meio do tráfico de fentanil, roubo de combustível e contrabando de petróleo bruto roubado do México através da fronteira sudoeste, disse o Tesouro.

Em fevereiro, o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, designou oficialmente o CJNG como uma organização terrorista estrangeira e terrorista global especialmente designada.

A Reuters tentou contato com as empresas, mas não obteve sucesso.

As sanções bloqueiam todos os bens e interesses dessas pessoas e entidades nos EUA e proíbem cidadãos norte-americanos de realizar qualquer transação com elas.