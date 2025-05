Ethel Caterham vira pessoa mais velha do mundo após morte de brasileira

A inglesa Ethel May Caterham, de 115 anos, assumiu o posto de pessoa mais velha do mundo após a morte da freira gaúcha Inah Canabarro Lucas.

O que aconteceu

Inah Canabarro morreu ontem com 116 anos. Nascida em 8 de junho de 1908, ela foi a pessoa mais velha do mundo por poucos meses. Canabarro havia assumido o posto em janeiro, após a morte da japonesa Tomiko Itooka, também aos 116 anos.

Britânica assume o lugar da brasileira. Com a morte de Canabarro, a pessoa mais velha do mundo passa a ser Ethel May Caterham, que nasceu em 21 de agosto de 1909, em Hampshire, Inglaterra. A atualização é do LongeviQuest, que lista as pessoas mais idosas do planeta.

Irmã de Caterham também viveu mais de 100 anos. Nascida em 21 de dezembro de 1897, Gladys Babilas era a mais velha dos oito irmãos da nova decana da humanidade. Ela morreu em 9 de março de 2002, aos 104 anos.

Idade de Caterham foi comprovada. Os 115 anos da agora pessoa mais idosa do mundo foram verificados pela Organização Europeia de Supercentenários. No LongeviQuest, o nome dela figura desde 31 de janeiro de 2023.

Caterham contraiu a Covid-19 em 2020. Com a recuperação, ela se tornou uma das pessoas mais velhas a sobreviver ao novo coronavírus. Relatos apontam que ela gosta de participar das diversas atividades organizadas na casa de repouso onde reside.

Ela já explicou os segredos da longevidade. Questionada a respeito da vida centenária pelo Salisbury Journal, Caterham recomendou que as pessoas "digam sim a todas as oportunidades", mas orientou o equilíbrio alimentar. "Tenha uma atitude mental positiva e coma tudo com moderação", recomendou.