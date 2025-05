Emoji de árvore morta : uma nova maneira de alertar para as mudanças climáticas

Usuários de smartphones se depararam recentemente com oito novos emojis nos aplicativos de mensagens. Um deles, que representa uma árvore morta, e ilustra a natureza em perigo.

François-Damien Bourgery, da RFI, em Paris

"O clima muda, as secas se tornam cada vez mais frequentes, mais severas. As árvores se adaptam de diferentes formas para sobreviver a essas secas, especialmente deixando cair suas folhas para conservar a água", explica o criador deste novo emoji, Brian Baihaki.

Apresentado em maio de 2022 ao consórcio Unicode, que reúne grandes atores do setor digital e valida a criação destes ícones utilizados em mensagens eletrônicas, a árvore morta acaba de ser lançada. Para isso, foi necessário que ela passasse por um rigoroso processo de seleção encarregado de determinar a pertinência das várias propostas enviadas ao grupo a cada ano.

Os critérios para a aprovação de um desses ícones são rígidos, explica o jornalista David Groison, autor do HQ "La Révolution Emoji" (A Revolução Emoji, em tradução livre). "Para serem aprovados, eles precisam ter muitos sentidos e serem utilizados no mundo inteiro. Aqueles que representam especialidades locais ou determinadas divindades, por exemplo, são recusados.

O próprio jornalista submeteu a ideia de um emoji de uma turbina eólica ao consórcio Unicode em diversas ocasiões. No entanto, segundo ele, a ideia foi recusada todas as vezes sem nenhuma explicação por parte do grupo.

Apple has officially introduced eight new emoji designs in iOS 18.4, including a paint splatter, a harp, and a face with bags under its eyes.https://t.co/PINysGBd74 pic.twitter.com/0s3wyOUt7W ? Emojipedia (@Emojipedia) March 31, 2025

Relação com a atualidade

A árvore morta respondia a todos os critérios para a criação de um novo emoji. Capaz de representar uma seca, um incêndio florestal, o inverno, ela também pode ser uma metáfora para o sentimento de desespero ou para falar de uma doença.

Não por acaso, o novo ícone chega em um momento em que recordes de temperatura são frequentemente batidos e que as mudanças climáticas tomam um caminho que parece sem volta. Na ausência de novas políticas públicas eficazes para frear esses fenômenos, as catástrofes devem atingir três quartos da população mundial até 2050, alerta o Atlas Mundial das Secas, publicado em dezembro de 2024 pela Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (UNCCD, sigla em inglês).

Um relatório do comitê científico da UNCCD revelou que as terras áridas consumiram cerca de 4,3 milhões de quilômetros quadrados adicionais em trinta anos, e agora cobrem 40% da superfície terrestre do planeta. Atualmente, dois bilhões de pessoas (um quarto da população mundial) vivem nesses territórios: um número que pode chegar a cinco bilhões até o final deste século. Diferentemente das secas, que são episódios temporários, especialistas alertam que a aridez faz parte dos fenômenos permanentes.

Sensibilizar o grande público

Mas um emoji tem o poder de conscientizar? Segundo um artigo publicado no jornal iScience por três pesquisadores italianos no final de 2023, esses ícones têm um papel na sensibilização dos usuários. "Os emojis podem ser utilizados para incentivar o apoio do público aos esforços de conservação, para destacar a urgência de proteger as espécies ameaçadas e para motivar as pessoas a participarem de eventos relacionados à biodiversidade", escreveram os pesquisadores.

Não por acaso, em 2021, no Dia Mundial da Vida Selvagem, a Ong WWF se associou a vários gigantes do setor digital para conscientizar o público por meio de emojis sobre o desaparecimento de algumas espécies animais.

Para o psiquiatra belga Daniel Desmedt, esses pequenos símbolos também permitem dar um toque pessoal às mensagens eletrônicas, frequentemente concisas de frias. "Na época dos manuscritos, havia a textura do papel, a materialidade da carta, a escrita singular de seu autor, todos os tipos de elementos que podiam comunicar sobre a personalidade e, eventualmente, a emoção do escritor", avalia.

Mas, segundo ele, a partir da chegada dos SMS essas características foram se perdendo. "Os emojis são algo que devolvem corpo à comunicação, podendo marcar mais claramente as emoções", reitera.

O psiquiatra ressalta que os ícones também se comunicam com o inconsciente das pessoas. "A árvore morta vai interferir na nossa leitura, não estaremos em tranquilidade. Haverá algo perturbador nos interpelando em uma outra dimensão", prevê.

Coautor do artigo da iScience, o ecologista Stefano Mammola, estima que o emoji da árvore morta "pode contribuir para facilitar as discussões e conscientizar o público sobre questões importantes relacionadas à ecologia e à conservação, como a crise climática e a crise global da biodiversidade".

Sucesso imprevisível

Por outro lado, a adesão dos usuários ao novo ícone é imprevisível. Entre os 3.790 emojis disponíveis atualmente em diferentes aplicativos de mensagens, nem todos encontram sucesso. Se os smileys chorando de rir são os mais populares, muitos desses pictogramas passam despercebidos.

"A árvore morta provavelmente também será utilizada para coisas às quais não pensamos hoje. Isso dependerá dos outros emojis com os quais será combinada", aponta o jornalista David Groison.

Entre os outros sete novos ícones disponíveis, há um rosto abatido com olhos marcados, simbolizando o cansaço gerado pelos modos de vida. Combinado com a árvore morta, ambos poderiam representar, por exemplo, a ecoansiedade.