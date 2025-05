Conclave: conheça os vinte principais papáveis

Depois da morte do papa Francisco, o próximo pontífice será escolhido no conclave, eleição papal que começa em 7 de maio. Entre os nomes apontados como favoritos para assumir o cargo, 20 são os mais recorrentes.

Cardeal Pietro Parolin

13.abr.2025 - O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, durante missa no Domingo de Ramos na Praça de São Pedro Imagem: Tiziana FABI / AFP

Parolin é atual secretário de estado do Vaticano. O italiano de 70 anos teve curta carreira pastoral, se envolvendo com o Vaticano pouco após se formar. Ele foi nomeado ao cargo de secretário de estado pelo papa Francisco em 2013.

Ex-diplomata da Santa Sé. Parolin já atuou em vários países e se tornou chefe das relações da Santa Sé com a China, Israel, Coreia do Norte e Vietnã —que possuem atritos históricos com o Vaticano.

Favorável a comunhão de divorciados e Igreja mais democrática. Apesar disso, é contra mulheres serem diaconisas e nunca se posicionou com firmeza sobre a benção a casais de mesmo sexo, dizendo que deve ser algo fiel à tradição e à herança da Igreja.

Favorito do ChatGPT. Uma análise elaborada pelo ChatGPT a pedido da emissora francesa BFMTV apontou que Parolin tem 27,6% de chance de se tornar papa. Segundo a inteligência artificial, ele é o candidato com maior chance de manter uma continuidade com o pontificado de Francisco.

Relação com maçons. Parolin tinha relações amigáveis com maçons desde 2002, segundo testemunho do Grão-Mestre do Grande Oriente da Itália, Giuliano Di Bernardo. Em 2019, ele disse que ajudou Parolin a resolver um problema que teve com o governo chinês alguns anos antes. Não se sabe se o cardeal ainda tem relação com maçons.

Cardeal Luis Tagle

O cardeal Luis Antonio Tagle reza o terço para o Papa Francisco do lado de fora da Basílica Papal de Santa Maria Maior (Santa Maria Maggiore), após a morte do pontífice, em Roma, Itália, em 24 de abril de 2025 Imagem: Hannah McKay/REUTERS

Filipino de 67 anos tem ideais progressistas. Antes arcebispo de Manila, Luis Tagle foi convidado em 2019 pelo papa Francisco a viver em Roma e ocupar o cargo de pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização —o que faz até hoje.

Foi chamado de "Francisco asiático". Bergoglio elevou Tagle à posição de bispo-cardeal em 2020, indicando que ele poderia ser um possível sucessor ao papado. Assim como o argentino, Tagle possui extenso treinamento teológico e histórico, e posições parecidas com a de Francisco sobre os rumos da Igreja Católica.

Defensor da ecologia e contra "palavras duras" a fiéis LGBTQIA+. Tagle também se posiciona a favor da comunhão de divorciados, mas acredita que isso deve ser analisado caso a caso.

As palavras duras que eram usadas no passado para se referir a gays, divorciados e separados, mães solteiras etc., eram bastante severas. Muitas pessoas que pertenciam a esses grupos foram rotuladas, o que as levou ao isolamento da sociedade em geral... Mas estamos felizes em ver e ouvir mudanças nisso. Para a Igreja Católica, existe uma abordagem pastoral que se aplica ao aconselhamento, ao sacramento da reconciliação, onde pessoas e casos individuais são tratados de forma única ou individual para que uma ajuda, uma resposta pastoral, possa ser dada adequadamente à pessoa. Cardeal Luis Tagle, em março de 2015

Apesar de ideais liberais, é contra direito ao aborto e contracepção. Tagle chamou o aborto de "uma forma de assassinato" e defende que a igreja tome posições firmes contra leis que permitem a prática.

Cardeal Péter Erdó

O cardeal Péter Erdô no Vaticano após a morte do Papa Francisco Imagem: Mohammed Salem/Reuters

Erdó, de 72 anos, é arcebispo de Budapeste desde 2003. Ele foi indicado ao cargo pelo papa João Paulo II, e à época de sua nomeação, era um dos mais jovens cardeais, com 51 anos.

Erdó mantém visões liturgicamente conservadoras. Ele se posiciona contra a comunhão de divorciados e fiéis que casaram novamente, contra a benção de casais do mesmo sexo e contra o uso de métodos anticoncepcionais pelos fiéis. Ele também nega o universalismo - crença de que todas as pessoas estão salvas.

Visão sobre imigração e islamismo é equilibrada. O húngaro vê a imigração como um direito dos indivíduos, mas também vê perigo em integrar refugiados em países sem danificar a estabilidade política local. Em discurso em 2016, disse que "há muitas similaridades entre o Islã e o Cristianismo", e que "diversidade é bom".

"Intelectual" religioso. Erdó é fluente em seis línguas: inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e húngaro. Ele foi professor universitário, reitor da Faculdade Húngara em Roma e pesquisador da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Além disso, já publicou mais de 250 artigos e 25 livros.

Cardeal Robert Sarah

Cardeal Robert Sarah, da Guiné, é considerado um dos nomes favoritos no Conclave Imagem: REUTERS/Hannah McKay

Sarah tem pensamento ortodoxo e conservador. Sarah, de 79 anos, nasceu na Guiné e ocupa atualmente o cargo de Prefeito Emérito Da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina Dos Sacramentos, no Vaticano.

"Anti-woke" e favorito da extrema direita. O cardeal ganhou apoio ao redor do mundo ao defender que a igreja retorne aos seus princípios, evitando o "secularismo ocidental". Por isso, Sarah foi um grande opositor das reformas promovidas pelo papa Francisco.

O que o nazifascismo e o comunismo eram no século XX, as ideologias ocidentais homossexuais e o fanatismo islâmico são hoje. Robert Sarah, ao New York Times, em 2014

Contra a imigração, homossexualidade e "ideologia de gênero". Em 2019, Sarah criticou o que considera o uso "da Palavra de Deus para promover a migração", por essa configurar uma "nova forma de escravidão". Sobre pessoas LGBTQIA+, Sarah já afirmou que são "sempre boas, por serem filhos de Deus", mas que a igreja deve lembrá-los que a homossexualidade "está em desacordo com a natureza humana". Ainda diz que relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são "gravemente pecaminosas e prejudiciais ao bem-estar daqueles que participam deles".

Popular nas redes sociais. Sarah tem 190 mil seguidores no X (antigo Twitter) e 98 mil seguidores no Facebook, além de dezenas de páginas dedicadas a ele criadas por apoiadores.

Em 1979, se tornou o mais jovem bispo do mundo. Aos 34 anos, foi escolhido o arcebispo de Conakry pelo papa João Paulo II. Sua consagração, em dezembro daquele ano, rendeu a ele o apelido de "bispo bebê".

Cardeal Raymond Leo Burke

O cardeal ultraconservador norte-americano Raymond Leo Burke Imagem: Reprodução/Instagram @cardinalraymondburke

Norte-americano tem 76 anos e é ultraconservador. O Prefeito Emérito Do Supremo Tribunal Da Assinatura Apostólica se tornou cardeal em 2010, nomeado pelo papa Bento 16.

Cardeal pró-Trump. Quando o empresário venceu a eleição presidencial de 2016, Burke considerou o resultado como uma vitória das causas anti-aborto. O presidente disse que gostaria de ser papa, e não apoiou nenhum candidato oficialmente.

Criticou diretamente Francisco por mudanças na Igreja. Burke se posiciona contra todas as mudanças nos ensinamentos religiosos da Igreja Católica, e liderou a oposição contra medidas do Papa Francisco. Entre elas, questionou a aprovação do papa sobre outras religiões, sua posição contrária à pena capital e seu interesse em abrir a religião para mais pessoas.

Foi "expulso" do Vaticano pelo papa. Em 2023, Francisco removeu seu bolsa-auxílio, pensão e assistência médica. Ele ainda tentou despejar Burke de seu apartamento no Vaticano, sob o argumento que estava "trabalhando contra a Igreja e contra o papado" e que ele havia semeado "desunião" na Igreja

Burke é conhecido por trabalho antiaborto. Desde 2004, o religioso se posiciona contra eventos sobre o direito ao aborto nos Estados Unidos e questionou diretamente várias instituições que contrataram pessoas favoráveis à causa.

Questionou "feminismo radical" na igreja. Burke se mostrou simpático à ideia de que os homens estão sendo afastados da Igreja Católica devido a uma "feminização" da instituição, culpando a falta de padres experimentada pela instituição como culpa da inclusão feminina nos ritos.

Comparou homossexualidade a satanismo. Em entrevistas na última década, afirmou que o casamento entre pessoas do mesmo sexo "é uma situação diabólica que visa destruir indivíduos, famílias e, eventualmente, nossa nação", indicando que a homossexualidade parte de Satan. Disse ainda que o papa deveria trabalhar contra a "a praga da agenda homossexual", e que pais não deveriam permitir que seus filhos se aproximassem de homossexuais sexualmente ativos.

Cardeal Anders Arborelius

Cardeal Anders Arborelius Imagem: Vatican News/Divulgação

Arborelius, de 75 anos, é o arcebispo de Estocolmo. Ele ocupa a função desde 1998, quando foi indicado pelo papa João Paulo II. Ele é considerado o católico mais proeminente da Suécia, tendo servido como seu único Ordinário por quase 30 anos.

Apontado por papa Francisco como "modelo". Em 2022, o antigo papa disse o seguinte sobre Arborelius: "Ele não tem medo de nada. Conversa com todos e não se opõe a ninguém. Ele sempre busca o positivo. Acredito que uma pessoa como ele pode indicar o caminho certo a seguir".

Converteu-se ao catolicismo somente aos 20 anos. Arborelius foi criado luterano, mas teve contato com vários católicos durante sua juventude. Após passar um ano e meio estudando a religião, afirmou que "a verdade lhe foi dada através da fé católica".

Cardeal é contra transformar celibato em opção para padres. Além disso, se opõe que mulheres sejam diaconisas e ao uso de contraceptivos, enquanto aprova que a Igreja se preocupe com as mudanças climáticas e promova mudanças pela sua democratização.

Cardeal Pierbattista Pizzaballa

25.abr.2025 - O cardeal Pierbattista Pizzaballa chega ao Vaticano, enquanto o Papa Francisco é velado na Basílica de São Pedro. Imagem: REUTERS/Mohammed Salem

Pizzaballa, de 60 anos, é patriarca de Jerusalém. Ele é o segundo papável mais jovem e se tornou cardeal há somente 2 anos, nomeado pelo papa Francisco.

Cardeal se ofereceu como refém para o Hamas. Depois que o grupo extremista capturou centenas de reféns em nos ataques de 7 de outubro de 2023, Pizzaballa se mostrou pronto para se entregar como refém em troca da liberdade de crianças israelenses. Ele classificou as ações dos membros do Hamas como "bárbaras" e as condenou, pedindo paz na região.

Religioso também pediu fim de ocupação israelense em Gaza. Ele foi um dos signatários da "Declaração sobre a crescente crise humanitária em Gaza", que condenava ataques a civis e o bloqueio israelense sobre a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Em visita a Belém em 2023, ele vestiu um keffiyeh - lenço preto e branco simbólico para os palestinos.

Pizzaballa mantém posição equilibrada. O cardeal possui visão relativamente conservadora, mas vê que a Igreja pode se abrir ao presente. Como o papa Francisco, ele acredita que a Igreja deve estar aberta a todos, mas ressalta que "não deve pertencer a todos". Como ele é cardeal há pouco tempo, nunca se posicionou com veemência aos principais pontos de discussão da Igreja.

Cardeal Mario Grech

24.abr.2025 - O cardeal Mario Grech chega ao Vaticano, enquanto o Papa Francisco é velado na Basílica de São Pedro, visto de Roma, Itália. Imagem: REUTERS/Hannah McKay

Grech, secretário-geral do Sínodo, tem 68 anos. Ele nasceu na ilha de Malta e foi nomeado cardeal em 2020, pelo papa Francisco.

Cardeal defende Igreja mais democrática e aberta. Sob o papa Francisco, ele se tornou uma figura importante ao direcionar como a Igreja Católica deveria agir. Apoiadores o celebram por realizar uma abordagem mais consultiva e inclusiva sobre a governança religiosa.

Grech incorporou visões liberais a posições ortodoxas. Quando ainda era bispo em Malta, o cardeal se opôs à legalização do divórcio e defendeu que aqueles que não seguem os ensinamentos católicos não deviam poder comungar. Entretanto, depois que Francisco se tornou papa, ele defendeu casais homossexuais e mesmo defendeu a permissão de meninas coroinhas como um "aprofundamento natural da vontade do Senhor" - posição liberal até para a ala progressista do Vaticano.

Chamou de "criminosas" atitudes de europeus contra a imigração. O cardeal usou linguagem forte para criticar líderes políticos que obstruem a passagem de navios de ONGs com imigrantes. Em um de seus discursos, chamou de "racista" uma parte da sociedade maltesa. O país se tornou um destino bastante buscado por imigrantes nos últimos anos.

Cardeal Matteo Zuppi

1.abr.2025 - O cardeal Matteo Maria Zuppi reage enquanto participa da segunda sessão da segunda Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, no Vaticano. Imagem: Andreas SOLARO/AFP

Zuppi, de 69 anos, é arcebispo de Bologna. O italiano foi indicado ao cargo pelo papa Francisco, em 2015, que também o nomeou para ser cardeal, em 2019. Hoje, também ocupa o cargo de chefe da Comissão Episcopal Italiana.

Pertence à ala progressiva no Vaticano. Ele vê como necessárias as reformas na Igreja Católica, promovendo democratização e revisão de medidas milenares, como a de que divorciados não podem comungar. Disse mesmo que a fé em Deus não é sempre necessária para a salvação, e que há "atos notáveis de altruísmo" entre os que não acreditam.

Aprova relações homoafetivas. Zuppi defende que a Igreja não discrimine contra pessoas LGBTQIA+, e mesmo que elas sejam acolhidas dentro da instituição. Ele foi um dos maiores apoiadores da decisão de Papa Francisco de permitir bençãos a casais do mesmo sexo.

A favor da "misericórdia". Zuppi acredita que a Igreja Católica deve "ouvir novamente as muitas questões do mundo", enquanto "rejeita o ódio", gerando "solidariedade autêntica", abraçando o pluralismo religioso e a "fraternidade", e indo às periferias para ajudar os pobres e os marginalizados.

Realizou rezas multirreligiosas. Em Bologna, Zuppi já organizou momentos de reza com a comunidade islâmica local. Membros das duas religiões são convidados a participar da missa, e então a ir a uma mesquita para conversar com muçulmanos. "O diálogo não é uma perda de identidade", diz ele.

Casou maçom conhecido na Itália. Zuppi é próximo do maçom italiano Gioele Magaldi, que fundou a obediência maçônica progressista "Grande Oriente Democratico". Em 2010, Magaldi disse que "conhecia o mundo do Vaticano bem" e que estimava Zuppi. "Ele seria um excelente Papa", disse.

Cardeal Malcom Ranjith

Cardeal Malcolm Ranjith Imagem: Vatican News/Divulgação

Ranjith, de 77 anos, é único cardeal do Sri Lanka. Ele possui tanto experiência pastoral como em governança, ocupando atualmente o cargo de arcebispo de Colombo.

Cardeal mantém posições conservadoras. O Sri Lanka é um país tradicionalista, e talvez por isso Ranjith nunca tenha precisado se posicionar sobre questões como casamento entre pessoas de mesmo sexo e eutanásia. Entretanto, já chamou a homossexualidade de "defeito".

Ranjith tinha boa relação com papa Francisco, com quem compartilhava preocupação com pobres. Entretanto, diferia dele em algumas questões: se disse favorável à pena de morte em alguns casos e ao retorno "à verdadeira liturgia da Igreja", contrariando reformas promovidas pelo antigo papa.

Fluente em dez línguas. Ranjith fala italiano, alemão, francês, hebraico, grego, latim, espanhol, inglês, cingalês e tâmil.

Cardeal Fridolin Ambongo Besungu

Cardeal Fridolin Ambongo Besungu Imagem: Vatican News

Arcebispo de Kinshasa tem 65 anos. Nascido na República Democrática do Congo, Besungu foi nomeado cardeal em 2019 pelo papa Francisco, e apontado como membro do Conselho de Cardeais no ano seguinte. Atualmente, também é presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar.

Envolvimento em política. Besungu se descreve como um "sentinela", mantendo posição crítica contra o atual governo da República Democrática do Congo. No início do ano passado, ele foi acusado de "comportamento sedicioso que leva a atos criminosos" por um promotor público após criticar a atuação do governo sobre a segurança do país e a posição do Poder Judiciário sob uma suposta má gestão de fundos do executivo. O processo foi derrubado no mês seguinte.

Preocupação com justiça social. Seus discursos políticos se aproximam também de questões relevantes no mundo moderno, como o anticolonialismo e imigração.

Papável possui visões liberais e conservadoras. Enquanto rejeita a benção a casais homossexuais e a opcionalidade do celibato para padres, defende maior democratização da Igreja e preocupação da instituição com as mudanças climáticas.

Enfrentou papa Francisco. Depois que o papável permitiu a benção a casais do mesmo sexo, Besungu escreveu uma carta a ele rejeitando a medida, sob o argumento de que essas bençãos "não podem ser realizadas na África sem expô-los [os casais] a escândalos". Ele ainda defendeu que forçar esse tipo de benção na cultura africana seria semelhante a uma "colonização cultural". Em outra oportunidade, classificou uniões homossexuais como "intrinsecamente más".

Cardeal Peter Turkson

8.mar.2013 - O cardeal Peter Kodwo Appiah Turkson chega para participar de uma reunião vespertina no Vaticano. Imagem: Filippo MONTEFORTE/AFP

Turkson, de 76 anos, é figura conhecida no Vaticano. O ganês foi nomeado cardeal em 2002 pelo papa Bento 16 e já realizou diversas funções para a Santa Sé. Entre as principais, foi presidente do Pontifício Conselho por Justiça e Paz, coordenador de uma força-tarefa para responder a consequências econômicas da pandemia e chanceler da Pontifícia Academia das Ciências e da Pontifícia Academia das Ciências Sociais, cargo que ocupa até hoje.

Veio de família multi-religiosa. O cardeal vem de uma família de dez filhos em que o pai era católico e a mãe era metodista. Além disso, tinha um tio muçulmano.

Possui visões liberais, embora seja de orientação religiosa ortodoxa. Turkson vê o uso de contracepção pelos fiéis como uma opção em alguns casos, mas é contra o direito ao aborto, eutanásia e o casamento homossexual.

Turkson é favorável à opção para celibato para padres. O ganês é um dos defensores de que a medida pode ajudar a solucionar o problema da falta de religiosos em lugares isolados, como na Amazônia.

Cardeal Willem Eijk

Cardeal Willem Eijk Imagem: Vatican News

Arcebispo Metropolitano de Utrecht tem 71 anos. O cardeal holandês Willem Eijk tem doutorado em medicina, mas mantém a religião como sua ocupação principal. Ele foi nomeado cardeal em 2012, pelo papa Bento 16.

Eijk tem visão ortodoxa sobre futuro da Igreja. Ele é contra a presença de meninas coroinhas, tornar opcional o celibato para padres, uso de anticoncepcionais para fiéis e contra a benção para casais homossexuais. Em entrevista, ele disse que relações LGBTQIA+ são "contrárias a ordem de criação de Deus".

Rejeita comunhão para divorciados. Em 2015, chegou a dizer que casais divorciados que entram com pedidos para casamentos sem terem as primeiras uniões anuladas representam "uma forma de adultério estruturado e institucionalizado". Ele defendia que o papa deixasse claro que o casamento é "único e inquebrável", e que católicos que casam novamente após divórcios não possam comungar.

Removeu ajudante transgênero de paróquia. Apesar das reclamações dos diretores da paróquia de Norbertus, Eijk ordenou a expulsão de Rhianna Gralike, que atuava como tesoureira da paróquia. Isso gerou protestos por membros da Igreja, que não sabiam que ela havia realizado uma transição de gênero.

Cardeal Jean-Marc Aveline

3.abr.2025 - Cardeal Jean-Marc Aveline Imagem: Lionel BONAVENTURE/AFP

Aveline, de 66 anos, é arcebispo de Marselha, na França. O argelino foi nomeado cardeal em 2022, pelo papa Francisco.

Cardeal teve que emigrar da Argélia quando criança. Aveline nasceu em uma família francesa na Argélia, então colônia do país europeu. O cardeal, então com quatro anos, teve que deixar o país natal depois que este ganhou independência da França, em 1962. Ele afirma que essa experiência o fez mais consciente sobre imigrantes e exilados.

Suposto "preferido" de papa Francisco para assumir papado. A mídia francesa colocou Aveline como o mais "Bergogliano" dos candidatos ao papado, em referência ao sobrenome do último papa. A infância pobre do cardeal, aliado à sua defesa de marginalizados enquanto arcebispo de Marselha seriam condições favoráveis a ele para Francisco. Sites católicos afirmaram que eles se encontravam com frequência fora de horários oficiais.

Apesar de proximidade com papa, mantinha posições equilibradas. Aveline é defensor do diálogo inter-religioso e aberto à imigração, mas já se opôs à benção de casais homossexuais, argumentando que os que devem ser abençoados são os indivíduos. Acredita numa igreja mais democrática.

Cardeal Reinhard Marx

01.fev.2017 - O arcebispo de Munique e ex-presidente da Conferência Episcopal Alemã, Reinhard Marx Imagem: Thomas Kienzle/AFP

Marx, de 71 anos, é arcebispo de Munique e Freising. O alemão foi nomeado cardeal em 2012, pelo papa Bento 16.

Cardeal influente na Europa. Antes do conclave de 2013, Marx se identificava com posições mais conservadoras dentro da Igreja. Entretanto, depois que Bergoglio foi escolhido como papa, o cardeal mudou sua posição e ganhou mais relevância na igreja. Ele se tornou membro do Conselho de Cardeais, liderou a Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia e se tornou coordenador do Conselho para a Economia do Vaticano, cargo que ocupa até hoje.

Defensor ferrenho da presença de homossexuais na Igreja. Ele permitiu que pessoas em relações homossexuais fossem contratadas pelas igrejas alemãs, defendeu a benção a casais de mesmo sexo e pediu que a Igreja aprove "encontros de mesmo sexo". Além disso, afirmou que apoia a ordenação de padres homossexuais.

Crítico do partido de extrema direita AfD. Marx se posicionou contra os ideias do partido e se disse "convencido de que é preciso traçar uma linha clara contra o extremismo de direita." Em 2023, afirmou que não era "aceitável" que cristãos apoiassem um partido com ideias anti-constitucionais.

Inaugurou fundação para vítimas de abuso na igreja. Em 2020, Marx iniciou a fundação "Spes et Salus" (Esperança e Salvação, em latim), que acolhe vítimas de abuso sexual por padres e clérigos. Ele doou 500 mil euros de seu próprio bolso para a organização.

Foi acusado de lidar mal com casos de abuso. Ele foi acusado de não demitir um padre que teria abusado de um adolescente. O padre teria parcialmente admitido o caso às autoridades, mas negado quando perguntado pela igreja. Marx chegou a oferecer sua renúncia ao papa Francisco, que negou o pedido. Em 2022, um relatório acusou Marx de lidar mal com outros dois casos de abuso em sua jurisdição.

Cardeal Angelo Scola

13.fev.2013 - O cardeal italiano Angelo Scola Imagem: Giuseppe Cacace/AFP

Scola, de 83 anos, é arcebispo metropolitano emérito de Milão. O italiano é cardeal desde 2003, quando foi nomeado pelo papa João Paulo II. Como tem mais de 80 anos, não pode mais votar no conclave, mas ainda pode ser escolhido para o papado.

Cardeal filósofo. Antes de entrar no seminário, Scola se formou doutor em filosofia na Università Cattolica del Sacro Cuore, em Milão. Sua tese era baseada em filosofia cristã. Ele deu aulas em escolas de ensino médio por dois anos antes de ser admitido no Seminário Arquiepiscopal de Milão.

Era favorito a conclave de 2013. Nas casas de apostas, Scola era o mais cotado para se tornar papa e era colocado como sucessor de Bento 16. Alguns bispos da conferência italiana tinham tanta certeza que ele seria escolhido que publicaram prematuramente uma nota confirmando sua vitória. Entretanto, ele não conseguiu o apoio de muitos cardeais italianos - maioria no Vaticano - e foi preterido por Francisco. Ele também participou do conclave de 2005, mas não foi escolhido.

Considerou reformas de Francisco como "um soco saudável no estômago". Mantendo posições equilibradas para a maioria dos assuntos da Igreja, Scola defendeu Francisco em algumas oportunidades.

Scola é contra a nomeação de coroinhas mulheres. O cardeal possui outras posições mais conservadoras, como a recusa da opção celibatária para padres e permissão da comunhão para divorciados. Em contrapartida, é favorável à descentralização da igreja.

Cardeal Marc Ouellet

7.mar.2013 - Cardeal canadense Marc Ouellet Imagem: Stefano Rellandini/Reuters

Ouellet, de 80 anos, é Prefeito Emérito Do Dicastério Para Bispos. O canadense se aposentou do cargo de prefeito do Dicastério em 2023 e não pode votar, devido à sua idade, mas segue sendo um candidato ao papado.

Foi considerado papável nos dois últimos conclaves. Em 2013, ele era considerado um dos principais candidatos, mesmo que tenha dito que "não se via nesse nível, de jeito nenhum".

Acusado de abuso sexual. Ouellet foi alvo de acusações de assédio pela fiel Paméla Groleau no Canadá. Ela acusou o então cardeal de Québec de assediá-la durante um coquetel em 2008. O caso chegou a ser investigado preliminarmente pelo Vaticano, mas o papa Francisco considerou que não havia provas suficientes para iniciar uma investigação canônica. Em dezembro de 2022, Ouellet processou Groleau por difamação.

Cardeal é conservador, mas tem visão moderna em alguns assuntos. É defensor do celibato de padres e contrário ao aborto, mesmo em casos de estupro. Em contrapartida, é favorável à democratização da igreja e à permissão de comunhão a divorciados.

Pediu que senadores canadenses votassem contra legalização de casamento homossexual. Em 2005, quando servia como arcebispo de Québec, afirmou que o casamento entre pessoas de mesmo sexo é "pseudo-casamento, uma ficção". Entretanto, em 2007, pediu desculpas pelo que considerou erros cometidos pela Igreja Católica. Entre esses, citou "antissemitismo, racismo, indiferença às Primeiras Nações e discriminação contra mulheres e homossexuais."

Cardeal Michael Czerny

O cardeal Michael Czerny chegando à Basílica de São Pedro Imagem: Hannah McKay/Reuters

Czerny, de 78 anos, é prefeito do Dicastério Para A Promoção Do Desenvolvimento Humano Integral. O cardeal nasceu na Checoslováquia (hoje República Checa), mas é naturalizado canadense.

Estava no Brasil quando foi nomeado cardeal. Em setembro de 2019, Czerny estava em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, quando recebeu a notícia de que o papa Francisco tinha o nomeado para ser cardeal. Ele, que ainda não era bispo, estava na cidade para se encontrar com líderes de movimentos sociais antes do Sínodo da Amazônia. No dia 4 de outubro daquele ano foi nomeado bispo, e no dia 5 se tornou cardeal.

Cardeal tem posição semelhante à de papa Francisco. Assim como o antigo papa, Czerny mantém preocupação com cuidado pastoral, misericórdia e justiça social. Assim como o antigo papa, Czerny mantém posição contrária ao aborto.

Fez carreira humanitária. Czerny atuou em diferentes partes do planeta para promover direitos humanos. Depois do assassinato de seis padres em El Salvador em 1989, ele se voluntariou para assumir um dos cargos e ajudou com negociações para encerrar guerra civil local. Além disso, criou a Rede Jesuíta Africana de AIDS, que fornece cuidados, educação e serviços de saúde a pessoas com HIV e AIDS em 30 países africanos.

Defensor de imigrantes. O cardeal já enfatizou a importância das nações receberem e protegerem imigrantes. Ele afirmou que as viagens deles são como "vir do inferno", e que a imigração é uma oportunidade para enriquecimento cultural.

Cardeal Gerhard Ludwig Müller

Cardeal Gerhard Ludwig Müller é tido como um dos expoentes da ala mais conservadora do Vaticano Imagem: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Müller, de 77 anos, é prefeito emérito da Congregação Para A Doutrina Da Fé. O alemão se tornou cardeal em 2014, nomeado pelo papa Francisco.

Ex-professor universitário e teólogo. Müller deu aulas na Universidade Ludwig Maximilian de Munique por dezesseis anos, enquanto atuava como padre em paróquias locais. Até hoje, é professor honorário da instituição.

Se diz apenas "católico", negando rótulo de conservador. Entretanto, suas visões sobre os rumos da igreja são pouco liberais: ele recusa maior participação feminina na Igreja e resiste mudanças ao celibato de padres. Nos últimos anos, se afastou de uma democratização da igreja e foi crítico às restrições à missa em latim.

Müller recusa existência de homossexuais. Em 2018, o cardeal afirmou: "Não existem 'homossexuais' como categoria. Existem pessoas reais que têm certas tendências, e existem tentações." Não só isso, como acredita que a homofobia é uma "invenção, uma ferramenta de dominação totalitária sobre a mente". Ele é contra a benção a casais compostos por pessoas do mesmo sexo.

Cardeal Charles Bo

Cardeal Charles Bo Imagem: Sai Aung MAIN /AFP

Bo, arcebispo de Yangon, tem 76 anos. O religioso, nascido em uma vila no Mianmar, vem de uma família pobre com 10 filhos. Ele foi nomeado cardeal em 2015 pelo papa Francisco, que também o convidou para representá-lo em várias ocasiões.

Conviveu bastante no Vaticano. Bo participou da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, do Pontifício Conselho para a Cultura, e em 2016 se tornou membro da Secretaria de Comunicações do Vaticano. Em 2018, o papa Francisco o nomeou delegado ao Sínodo dos Bispos sobre juventude, fé e discernimento vocacional.

Bo possui posição ortodoxa. Apesar disso, o cardeal é favorável à democratização da Igreja, preocupação com meio-ambiente e que divorciados possam comunhar, posições tidas como liberais entre os religiosos.

Gosta de futebol e basquete. O cardeal teria o costume de praticar esses esportes com outros padres e religiosos.