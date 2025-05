Maio terá volta do calorão de mais de 30ºC em SP; veja previsão pelo país

Calor e chuva marcam o mês de maio em grande parte do país, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Depois de um abril mais ameno, o calor e as chuvas voltam a ganhar força em várias regiões do Brasil, o mês de maio será marcado por temperaturas acima da média em boa parte do território e por chuvas que devem se concentrar principalmente no Norte, no litoral do Nordeste e em trechos do Sul e Sudeste.

Calor estará de volta

Temperaturas acima da média devem predominar. O calor será sentido em praticamente todo o país, com destaque para o Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste, onde os termômetros devem marcar mais de 22°C.

São Paulo pode ter temperatura acima dos 30ºC. De acordo com o site Climatempo, na capital de São Paulo, a primeira quinzena de maio terá temperaturas que podem chegar até a máxima de 31°C e mínima de 22°C na sexta-feira (9).

Ainda assim, regiões mais elevadas do Sudeste e Sul terão alívio. Nessas áreas, as temperaturas devem ficar próximas ou ligeiramente acima da média, mas ainda com valores abaixo dos 20°C, de acordo com o Inmet.

Chuvas acima da média no NE

Norte tem cenário misto. A maior parte da região Norte deve registrar chuvas dentro ou abaixo da média, exceto em áreas do Amazonas, centro-norte do Pará, Amapá e sul de Roraima, onde pode chover mais que o habitual, de acordo com previsão do Inmet.

Nordeste terá chuvas intensas no litoral. Do Ceará até a Bahia, passando pelo centro-sul do Maranhão e oeste do Piauí, a previsão é de volumes acima da média, com acumulados que podem ultrapassar 150 mm.

Interior do Nordeste pode ter menos chuva. No norte do Maranhão, norte do Piauí e sul do Ceará, os volumes devem ficar abaixo da média histórica.

Centro-Oeste e Sudeste com menor volume. Nessas regiões, a previsão é de chuvas próximas ou abaixo da média, mas ainda com possibilidade de acumulados acima da média no leste do Mato Grosso do Sul e no centro-sul de São Paulo.

Sul terá bons volumes de chuva. A maior parte da região terá chuvas próximas ou acima da média, com destaque para o oeste do Paraná, onde os acumulados devem ultrapassar os 100 mm.

Solo úmido pode ajudar lavouras. A previsão de chuvas em boa parte da Região Sul deve ajudar a elevar os níveis de umidade no solo, o que favorece o desenvolvimento das lavouras da segunda safra, de acordo com o Inmet

Oeste do Paraná, tem cenário diferente de outras regiões do sul. Com expectativa de chuvas abaixo da média, pode haver dificuldade no armazenamento de água no solo, afetando o crescimento do feijão e do milho.