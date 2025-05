Comissário da UE diz que Europa está pronta para fazer oferta de 50 bilhões de euros a Trump, diz FT

(Reuters) - O Comissário de Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, afirmou que Bruxelas quer aumentar em 50 bilhões de euros as compras de produtos dos Estados Unidos, como forma de resolver um "problema" na relação comercial entre as partes, noticiou o Financial Times nesta quinta-feira.

Ele acrescentou que a UE está fazendo "certo progresso" rumo a um acordo.

Em entrevista ao jornal, Sefcovic sugeriu que o bloco não aceitará que Washington mantenha tarifas de 10% sobre seus produtos como uma solução justa para as negociações, e acrescentou que a UE está fazendo "certo progresso" rumo a um acordo.

"Se estamos lidando com um problema de déficit de 50 bilhões de euros, acredito que podemos resolvê-lo muito rapidamente por meio de compras de GNL (gás natural liquefeito), alguns produtos agrícolas como soja, ou outras áreas", disse Sefcovic, segundo a reportagem do FT.

No entanto, ele alertou que será "muito difícil" chegar a um acordo que seja "claramente bom e aceitável para nossos Estados-membros e para o Parlamento Europeu".

A Comissão Europeia é responsável por negociar as políticas comerciais em nome dos Estados-membros da UE.

(Reportagem de Mrinmay Dey em Bengaluru)