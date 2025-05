Cerúndolo vence Mensik e vai enfrentar Ruud nas semis do Masters 1000 de Madri

O argentino Francisco Cerúndolo (nº 21) continua brilhando no Masters 1000 de Madri e se classificou nesta quinta-feira (1º) para as semifinais do torneio na capital espanhola ao vencer o tcheco Jakub Mensik (nº 23) por 3-6, 7-6 (7-5) e 6-2.

O "matador de gigantes", que derrotou o primeiro cabeça de chave alemão Alexander Zverev nas oitavas de final por 7-5 e 6-3, chega às 'semis' de um Masters 1000 pela segunda vez, após ter alcançado o feito em Miami em 2022.

A partida começou com Cerúndolo perdendo o primeiro set para um Mensik mais agressivo, mas o argentino conseguiu virar o jogo, mostrando resiliência e vencendo a segunda parcial em um tie-break muito disputado.

No terceiro set, o argentino continuou tomando a iniciativa e dominou com autoridade, finalizando com uma vitória contundente de 6 a 2 sobre Mensik, que este ano foi campeão em Miami.

Uma estatística que mostra a diferença foram os 47 erros não forçados do tcheco contra os 29 do argentino, nas duas horas e 11 minutos que a partida durou.

Com esta vitória, o portenho se torna o primeiro argentino a chegar à penúltima etapa na capital espanhola desde Juan Martín del Potro, que conseguiu o feito em 2012.

Nas semifinais, Cerúndolo vai enfrentar o norueguês Casper Ruud (nº 15), que eliminou o russo Daniil Medvedev (nº 10) nas quartas de final.

- Feliz com apoio da torcida -

O argentino tem uma vantagem no confronto direto contra o escandinavo, com cinco vitórias a três. O último duelo foi em Miami, onde Cerúndolo venceu por 6-4 e 6-2.

O tenista de 26 anos, com três títulos na carreira ? Bastad 2022, Eastbourne 2023 e Umag 2024 ? obteve seu melhor resultado neste ano ao chegar à final do ATP de Buenos Aires, onde perdeu para o brasileiro João Fonseca.

Graças à vitória na quadra Arantxa Sánchez, Cerúndolo subirá para a 18ª posição no ranking mundial, a mais alta de sua carreira.

"Foi uma ótima partida, e eu não me senti confortável em nenhum momento. Ele (Mensik) é um jogador muito agressivo, saca muito forte e vem tendo um ano impressionante. Mas consegui acertar alguns golpes que me deram a vitória final", disse o tenista à televisão pública espanhola (TVE).

Ele também dedicou algumas palavras aos argentinos que foram à Caja Mágica para vê-lo. "O que estou fazendo aqui é uma loucura, um orgulho, e estou muito feliz com o apoio que recebo todos os dias. Felizmente, consegui vencer e espero que eles voltem para as semifinais", concluiu Cerúndolo.

rsc/dr/aam

© Agence France-Presse