Candidato da oposição nacionalista da Polônia vai a evento na Casa Branca

VARSÓVIA (Reuters) - O candidato presidencial apoiado pelo principal partido nacionalista de oposição da Polônia, o Lei e Justiça (PiS), compareceu ao Dia Nacional de Oração na Casa Branca nesta quinta-feira, disse sua equipe de campanha.

Os poloneses votarão no primeiro turno das eleições presidenciais em 18 de maio, e manter boas relações com os Estados Unidos será uma tarefa fundamental para o próximo chefe de Estado do país, que vê o apoio de Washington como essencial para sua segurança.

Adam Bielan, membro do PiS no Parlamento Europeu, postou uma foto na rede social X de Karol Nawrocki, o historiador conservador apoiado pelo partido na campanha presidencial, na multidão do evento em frente à Casa Branca, antes de um discurso do presidente Donald Trump.

O chefe da equipe de campanha de Nawrocki zombou do favorito na corrida presidencial, Rafal Traszkowski, da Coalizão Cívica (KO), que realizou um comício com o primeiro-ministro Donald Tusk no resort litorâneo de Sopot, cidade natal de Tusk.

"Trzaskowski com Tusk em Sopot, Nawrocki com Trump na Casa Branca", escreveu Pawel Szefernaker no X.

Não houve comentários imediatos da equipe de Trzaskowski.

Espera-se que Trzaskowski e Nawrocki se enfrentem em um segundo turno em 1º de junho, supondo que nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos no primeiro turno.

(Reportagem de Alan Charlish)