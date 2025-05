Bolsa de Londres oscila em torno da estabilidade em meio a feriado em outras partes da Europa

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/05/2025 - A Bolsa de Londres oscila em torno da estabilidade na manhã desta quinta-feira em meio a um feriado que mantém outros mercados acionários europeus fechados, enquanto investidores digerem balanços corporativos e dados econômicos do Reino Unido.

Às 8h37 (de Brasília), o índice acionário britânico FTSE 100 tinha baixa marginal de 0,04%, a 8.491,84 pontos.

O Lloyds, maior banco de varejo britânico, decepcionou com seu último balanço e sua ação amargava queda de quase 3% no mercado inglês.

Por outro lado, a ação da Rolls-Royce subia 0,80%, após a fabricante de motores para jatos reafirmar suas projeções para 2025 e dizer que espera ser capaz de compensar os efeitos da política tarifária do governo Trump por meio de iniciativas estratégicas.

No noticiário macroeconômico, o PMI industrial do Reino Unido surpreendeu ao avançar para 45,4 em abril, contrariando a estimativa inicial de queda. O resultado abaixo de 50, no entanto, indica que a manufatura britânica segue em contração.

As bolsas da Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal estão fechadas hoje devido ao feriado do Dia do Trabalho.

*Com informações da Dow Jones Newswires