Nem proteção salva: por que blindagem não impede seu carro de ser furtado

O fato de os vidros blindados protegerem os ocupantes contra disparos de armas de fogo pode nos fazer esquecer de que a verdadeira função não é impedir furtos. É o que mostra um vídeo que viralizou nas últimas semanas e que mostra um Jeep Compass sendo furtado enquanto está estacionado na rua.

Dono do veículo, Diego Santana compartilhou o ocorrido em seu Instagram. O vídeo mostra seu Jeep Compass de primeira geração logo após o crime ser descoberto. Nas imagens, é possível notar que a estrutura que contorna a janela estava danificada, assim como parte da carroceria.

Segundo o engenheiro mecânico e especialista automotivo Renato Passos, esse tipo de situação parece inusitada, mas é possível. Um dos motivos é que as estruturas que funcionam como extensões da borda da janela são reforçadas de maneira diferente, com materiais flexíveis.

Enquanto o vidro balístico possui diversas camadas que o tornam extremamente resistente, as demais partes da janela são reforçadas, por exemplo, com o uso de Kevlar, explica Renato. Embora essa fibra sintética seja altamente eficaz para segurar projéteis, ela não oferece a mesma resistência contra tentativas de arrombamento.

"Uma ação que quebraria um vidro comum não quebraria um blindado. Assim, torna-se mais fácil usar o próprio vidro como ponto de apoio para manobras que danifiquem a estrutura do carro", afirma.

Empresário do setor de blindagem automotiva em São Paulo (SP), Willy Leandrini pensa de modo semelhante e recomenda aos seus clientes que evitem deixar o veículo parado por longas horas na rua. Ele explica que características das janelas de alguns modelos tornam-nas vulneráveis à ação dos ladrões.

"Não é algo que acontece enquanto você está parado no semáforo. Mas, se você deixa um carro blindado parado por horas na rua, está sujeito a isso", conta Leandrini, lembrando de casos similares.

Boa parte da estrutura do carro recebe o Kevlar (em amarelo); tecido equipa de materiais espaciais a macacões de pilotos de Fórmula 1 Imagem: Reprodução

A criatividade dos ladrões é vasta. Possibilidades para o ocorrido, segundo casos semelhantes nos Estados Unidos, incluem o uso de ventosas para puxar o vidro e forçar a lataria, facilitando sua remoção. Contribui ainda o fato de a blindagem não ser totalmente presa à carroceria — medida necessária para permitir a substituição de janelas quebradas em eventuais manutenções.

Além da vulnerabilidade a furtos, há outros motivos que desaconselham donos de veículos blindados a estacionarem seus carros na rua: a exposição prolongada ao sol pode provocar dilatações nos vidros, danificando-os de dentro para fora.

Uma pesquisa do GAO (Government Accountability Office) — órgão que presta consultoria técnica ao governo dos Estados Unidos — também mostrou que o peso extra adicionado pelas armaduras pode amplificar as pressões causadas por ruas íngremes ou desniveladas, levando a torções permanentes na carroceria do veículo.