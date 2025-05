Betis vence Fiorentina (2-1) na ida da semifinal da Conference League

O Betis venceu a Fiorentina por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Conference League nesta quinta-feira (1º) em Sevilha.

A equipe andaluza abre assim uma pequena vantagem para a partida de volta, que será disputada na próxima quinta, em Florença, na Itália.

O marroquino Ez Abde marcou o primeiro gol da partida logo aos 6 minutos. Ele finalizou uma bola de Cedric Bakambu e seu chute bateu no travessão antes de quicar dentro do gol. Foi preciso revisar o lance no VAR para confirmar que a bola havia cruzado a linha.

O brasileiro Antony marcou o segundo gol dos espanhóis aos 64 minutos, após um rebote de seu primeiro chute.

Essa vantagem deixava o Betis muito perto da final, mas a Fiorentina diminuiu aos 73 minutos de jogo por meio de Luca Ranieri, melhorando assim as chances de sua equipe para o duelo de volta.

Ainda na primeira etapa, antes dos 30 minutos, a Fiorentina perdeu Danilo Cataldi, que se lesionou e teve que ser substituído.

A equipe toscana precisa agora reverter a desvantagem para voltar à final do terceiro torneio mais importante da Uefa, em que foi vice-campeã nas duas edições anteriores, sem até agora ter levantado o troféu.

Já o Betis jogou sua primeira semifinal europeia nesta quinta-feira e continua sonhando em conquistar seu primeiro título continental na final de 24 de maio (um sábado), em Wroclaw, na Polônia.

Junto com esse objetivo, os 'verdiblancos' estão na corrida para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, já que ocupam o sexto lugar de LaLiga, apenas um ponto atrás do quinto colocado Villarreal, que fecha a zona da Champions.

dr/ma/aam

