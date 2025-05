Ataque russo deixa dois mortos e 15 feridos em Odessa - Bombardeio com drones e mísseis também causou danos em outras partes da Ucrânia, um dia após Kiev e Washington assinarem acordo sobre extração de minerais.Militares russos lançaram nesta quinta-feira (01/05) novos ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia, horas após Washington e Kiev assinarem um acordo sobre exploração de minerais que a Casa Branca considerava como necessário para manter seu apoio aos ucranianos.

Em Odessa, no sul da Ucrânia, um ataque deixou dois civis mortos e outros quinze feridos em uma área residencial. O governador da região de Odessa, Oleg Kiper, afirmou via Telegram que "em função do ataque inimigo, houve danos a edifícios residenciais de vários andares, casas, um supermercado, uma escola e vários carros". Ele acrescentou que os ataques de drones russos causaram incêndios em vários locais da cidade, quase todos de infraestrutura civil.

Além do bombardeio em Odessa, explosões também ocorreram na cidade de Sumi e alertas antiaéreos foram ativados em várias regiões, incluindo Kiev e Kharkiv.

"Putin tem desejo de matar", afirma Kiev

Em resposta, a presidência ucraniana pediu um cessar-fogo total" e acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de ter um "desejo de matar até o fim de seus dias".

O chefe de gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak, usou o ataque desta madrugada para pedir mais pressão sobre a Rússia por parte dos Estados Unidos, que há meses tenta mediar o fim da guerra entre os dois países. "Um cessar-fogo total. Temos que pressionar por isso junto com os Estados Unidos", disse o braço direito do presidente Volodimir Zelenski no Telegram.

A Força Aérea ucraniana informou ter conseguido abater 74 drones de ataque russos em várias regiões do leste, norte, sul e centro do país desde a noite de quarta-feira. A Rússia lançou um total de 170 drones no território ucraniano, incluindo drones de ataque não tripulados e réplicas de drones usadas para confundir as defesas inimigas.

De acordo com o relatório, 68 dessas réplicas de drones caíram sem causar danos. A Rússia também lançou cinco mísseis balísticos Iskander-M contra o território ucraniano nas últimas horas.

bl (efe, afp)