Apple supera expectativas para vendas, mas ações caem por temores de tarifas

Por Stephen Nellis e Akash Sriram

SAN FRANCISCO (Reuters) - A Apple divulgou nesta quinta-feira resultados que superaram ligeiramente as expectativas de Wall Street, com consumidores estocando iPhones diante do temor de possíveis tarifas de importação sobre o principal produto da empresa impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

A empresa, sediada em Cupertino, Califórnia, informou que suas vendas e lucro no segundo trimestre fiscal encerrado em 29 de março foram de, respectivamente, US$95,36 bilhões e US$1,65 por ação, contra estimativas dos analistas de US$94,68 bilhões e US$1,63 por ação, segundo dados da LSEG.

As vendas de iPhones somaram US$46,84 bilhões, contra estimativas de US$46,17 bilhões, ainda de acordo com a LSEG.

As ações da Apple caíam 2,4% nas negociações pós-mercado, após os resultados serem divulgados.

Embora os resultados tenham sido melhores do que o esperado por analistas, investidores estão concentrados em como as preocupações com as tarifas comerciais se refletirão no próximo trimestre.

"A proposta da empresa de transferir parte da produção para a Índia levanta questões urgentes sobre o cronograma de execução, limitações de capacidade e potenciais aumentos de custo inevitáveis, que podem reduzir margens, ser repassados aos consumidores ou gerar uma mistura de consequências", afirmou Jacob Bourne, analista da Emarketer.

Até agora, o governo Trump poupou os eletrônicos das tarifas, mas Washington já sinalizou que novas tarifas podem ser aplicadas nas próximas semanas. A incerteza fez com que as ações da Apple, que fabrica 90% de seus produtos na China, caíssem cerca de 15% neste ano, o que representa uma perda de mais de US$600 bilhões em valor de mercado.

Adicionalmente, uma projeção otimista da Microsoft elevou o valor de mercado da empresa para US$3,2 trilhões, superando a Apple e assumindo o posto de empresa mais valiosa do mundo.

A Apple disse que as vendas em seu negócio de serviços somaram US$26,65 bilhões, em comparação com as estimativas de US$26,69 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

No segmento de acessórios e wearables da Apple, que inclui produtos como os AirPods, a receita totalizou US$ 7,52 bilhões, contra estimativas de US$7,85 bilhões.

As vendas de iPads e Macs foram de US$6,40 bilhões e US$7,95 bilhões, respectivamente, versus expectativas dos analistas de US$6,07 bilhões e US$7,92 bilhões.

A Apple também informou que vai aumentar seus dividendos em 4%, para US$0,26 por ação, e que seu conselho autorizou mais US$100 bilhões para seu programa de recompra de ações.

(Reportagem de Stephen Nellis, em San Francisco, e Akash Sriram, em Bengaluru)