Apple supera expectativas de lucro e vendas disparam diante incerteza tarifária nos EUA

A Apple teve lucro líquido de US$ 24,78 bilhões no trimestre encerrado em 29 de março de 2025, um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, quando registrou US$ 23,64 bilhões. O lucro por ação foi de US$ 1,65, superando as estimativas de analistas da FactSet, de US$ 1,61.

A receita total de serviços da Apple foi de US$ 26,65 bilhões, enquanto a do iPhone foi de US$ 46,84 bilhões e a do iPad, de US$ 6,4 bilhões. A receita da gigante de tecnologia Apple foi a maior para o período em mais de dois anos, impulsionada pela maior procura de consumidores por smartphones e outros dispositivos, antes do anúncio das novas tarifas nos EUA, em abril.

Para o próximo trimestre, a Apple espera que a maioria dos iPhones vendidos nos EUA venha da Índia e que outros dispositivos, incluindo iPads, Macs, Apple Watch e AirPods, venha do Vietnã, disse o diretor financeiro da Apple, Kevan Parekh, em entrevista. A empresa foi uma das gigantes da tecnologia mais afetadas no mês passado devido à sua exposição à China, um dos principais alvos da pressão tarifária global do governo Trump.

O conselho de administração da Apple declarou um dividendo em dinheiro de US$ 0,26 por ação da empresa e disse que o valor será pago em 15 de maio de 2025 aos acionistas registrados até o fechamento do mercado em 12 de maio de 2025. O conselho de administração também autorizou um programa adicional para recomprar até US$ 100 bilhões em ações da marca.

Às 17h57 (de Brasília), a ação da Apple cedia 2,63% no after hours de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires