Após escândalo do Signal, conselheiro de segurança dos EUA está sendo forçado a sair, dizem fontes

Por Steve Holland e Erin Banco e Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, está sendo forçado a deixar seu cargo, disseram quatro pessoas informadas sobre o assunto nesta quinta-feira, na primeira grande reformulação do círculo íntimo do presidente Donald Trump desde que ele assumiu o cargo, em janeiro.

O vice de Waltz, Alex Wong, um especialista em Ásia que foi funcionário do Departamento de Estado focado na Coreia do Norte no primeiro mandato de Trump, também está deixando o cargo, disseram duas pessoas à Reuters.

Ex-parlamentar republicano de 51 anos da Flórida, Waltz enfrentou críticas dentro da Casa Branca quando foi pego em um escândalo em março, envolvendo um bate-papo no aplicativo de mensagens Signal entre os principais assessores de segurança nacional de Trump.

Não ficou imediatamente claro quem substituiria Waltz, mas uma opção incluía o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, que esteve envolvido tanto na diplomacia entre Rússia e Ucrânia quanto no Oriente Médio, disse uma das fontes.

O Conselho de Segurança Nacional não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Waltz foi acusado de adicionar acidentalmente o editor da revista The Atlantic a um tópico privado que descrevia detalhes de uma iminente campanha de bombardeios dos EUA no Iêmen. A revista noticiou o incidente.

Em uma reunião subsequente do gabinete, com Waltz presente, Trump expressou sua preferência por manter tais conversas em um ambiente seguro, com paredes de chumbo, em um claro sinal de seu descontentamento. Mas ele e outros integrantes da Casa Branca expressaram confiança em Waltz na época.

No entanto, a controvérsia do Signal não foi o único fator contra Waltz.

Uma pessoa familiarizada com a dinâmica interna do Gabinete disse que Waltz era muito agressivo para Trump e era visto como alguém que não coordenava efetivamente a política externa entre diversas agências, um papel fundamental para o conselheiro de segurança nacional.

"O sistema não está funcionando corretamente" sob Waltz, disse uma fonte, que falou sob condição de anonimato.

O conselheiro de segurança nacional é uma função poderosa nos EUA, mas que não requer confirmação do Senado.

(Reportagem de Steve Holland, Erin Banco, Jeff Mason, Gram Slattery e Katharine Jackson)