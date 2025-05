Amazon supera expectativa de lucro no 1tri25, mas decepciona em guidance; ação cai 3%

A Amazon teve lucro líquido de US$ 17,13 bilhões no trimestre encerrado em março, um avanço de 64% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A empresa reportou lucro por ação de US$ 1,59, acima da previsão dos analistas consultados pela FacSet, de US$ 1,37. A receita para o 1º trimestre foi de US$ 155,7 bilhões, também superando as estimativa dos analistas, de US$ 155,2 bilhões.

A Amazon divulgou uma previsão de receita para o trimestre atual entre US$ 159 bilhões e US$ 164 bilhões - aproximadamente em linha com o consenso de US$ 161,2 bilhões da FactSet. No entanto, a empresa de Jeff Bezos projetou US$ 15,3 bilhões em lucro operacional para o segundo trimestre, abaixo dos US$ 17,6 bilhões projetados pelos analistas antes do relatório.

A projeção provavelmente será analisada de perto pelos investidores devido ao receio de que as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, elevem os preços ou levem à escassez de alguns produtos.

A receita da Amazon Web Services foi um pouco decepcionante. As vendas da AWS chegaram a US$ 29,3 bilhões, contra a estimativa de US$ 29,4 bilhões.

Às 17h25 (de Brasília), as ações da Amazon caíam 3,76% no after hours de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires