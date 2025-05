Amazon decepciona em crescimento da nuvem, mas prevê receita trimestral acima do esperado

Por Deborah Mary Sophia e Greg Bensinger

(Reuters) - A Amazon.com divulgou nesta quinta-feira um crescimento abaixo das estimativas dos analistas em sua unidade de computação em nuvem no primeiro trimestre, levando a uma queda nas ações, apesar da projeção otimista de vendas da companhia para o trimestre atual.

A empresa previu vendas amplamente acima das estimativas no segundo trimestre, um sinal encorajador para os investidores de que a gigante do comércio eletrônico deve conseguir enfrentar as incertezas relacionadas às tarifas.

As ações da companhia chegaram a cair até 5% nas negociações pós-mercado, antes de reduzirem a perda para cerca de 2%.

A Amazon Web Services (AWS), unidade de nuvem da empresa, mostrou sinais de enfraquecimento, com um aumento de 16,9% na receita do primeiro trimestre, para US$29,27 bilhões - abaixo das expectativas de crescimento de 17,4% e de US$30,9 bilhões em vendas.

Em comparação, a rival Microsoft divulgou na quarta-feira que superou as estimativas em sua unidade de computação em nuvem Azure.

A Amazon registrou uma receita total de US$155,7 bilhões no primeiro trimestre encerrado em 31 de março, contra estimativa de US$155,04 bilhões, segundo dados compilados pela LSEG.

A empresa projeta vendas líquidas entre US$159 bilhões e US$164 bilhões para o segundo trimestre, acima da estimativa média dos analistas de US$160,91 bilhões, segundo a LSEG.

As altas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos da China têm gerado incertezas sobre varejistas como a Amazon. Alguns vendedores, por exemplo, disseram que planejam não participar do evento promocional Prime Day, marcado para julho, conforme noticiado pela Reuters.

(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru)