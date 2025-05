AIG supera expectativa de lucro no 1º trimestre de 2025

A American International Group (AIG) teve lucro líquido de US$ 1,22 bilhão no trimestre encerrado em 31 de março de 2025, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira. O lucro por ação diluída no período foi de US$ 1,17, maior do que o mesmo período do ano passado, quando registrou lucro de US$ 1,13, e acima do previsto por analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,00.

No primeiro trimestre de 2025, a AIG devolveu aproximadamente US$ 2,5 bilhões em capital aos acionistas, incluindo US$ 2,2 bilhões em recompras de ações e US$ 234 milhões em dividendos no primeiro trimestre.

"Começamos 2025 de forma excelente. Apesar de um trimestre desafiador, marcado por catástrofes, que gerou perdas elevadas para o setor, a AIG apresentou resultados muito sólidos", afirmou o CEO da AIG, Peter Zaffino "Reportamos o melhor índice combinado de acidentes/ano da AIG, ajustado, no primeiro trimestre desde a crise financeira, refletindo a qualidade excepcional da nossa carteira subjacente", acrescentou.

Logo após a divulgação do resultado, a ação da AIG chegou a subir 2,67% no after hours de Nova York.