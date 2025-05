Acordo com Trump ocorreu após reunião em funeral de Francisco, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o acordo selado com os EUA sobre um fundo de investimento para reconstrução do país ocorreu após o encontro entre ele e Donald Trump durante o funeral do papa Francisco.

O que aconteceu

Zelensky definiu a negociação como histórica. "De fato, este é o primeiro resultado tangível daquela reunião no Vaticano, tornando-a histórica. Aguardamos ansiosamente outros resultados dessa conversa", escreveu, em um post nas redes sociais acompanhado de um vídeo em que ele comemora a decisão.

Acordo, celebrado ontem à noite, também concede aos EUA acesso aos recursos naturais ucranianos. Porém, a Ucrânia tem plena soberania sobre suas terras raras, conjunto de minerais utilizados em veículos elétricos, celulares, sistemas de mísseis e outros eletrônicos.

O presidente ucraniano disse ainda que, agora, a parceria é igualitária. "Cria oportunidades para investimentos substanciais na Ucrânia, bem como uma modernização significativa das indústrias ucranianas e, igualmente importante, de suas práticas jurídicas", escreveu Zelensky.

Paralelamente a esse acordo, estão em andamento negociações diplomáticas em busca de uma saída para o conflito contra a Rússia. Ao anunciar a assinatura do acordo em Washington, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que ele demonstra "o compromisso de ambas as partes com a paz e a prosperidade".

O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, declarou na televisão nacional que o acordo é "bom, justo e benéfico". Ele afirmou que não será exigido da Ucrânia o pagamento de nenhuma dívida pelos bilhões de dólares em armas e outros apoios americanos desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

*com informações da AFP