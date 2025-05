1º de Maio: data surgiu como protesto, mudou com Vargas, agora critica 6x1

Concebido como um dia de protesto, o 1º de Maio chega com novas pautas nas ruas. Uma das principais é o fim da escala 6x1 - seis dias de trabalho para um de descanso - em meio à queda histórica na sindicalização: segundo o IBGE, o país registrou em 2023 o menor número de sindicalizados desde 2012.

A história da data, marcada por lutas e mortes desde o século 19, ganhou outro significado no Brasil com Getúlio Vargas — e vem mudando desde então.

Dia do trabalho: origem da data foi marcada por massacres

O 1º de Maio é um dia de protesto de trabalhadores que historicamente reivindicam jornadas de trabalho mais curtas e, ao mesmo tempo, condições de vida e de salário melhores, afirma o sociólogo do trabalho Ruy Braga, da USP, em entrevista à Folha de S.Paulo.

O marco global da data está na greve iniciada em Chicago, em 1886, quando milhares foram às ruas exigir a jornada de oito horas. O protesto terminou com repressão violenta da polícia e, dias depois, uma bomba lançada durante um ato na Praça Haymarket matou sete policiais e ao menos oito civis. O episódio ficou conhecido como a Revolta de Haymarket e tempos depois se espalhou pelo mundo como símbolo da luta operária.

A escolha da data como Dia Internacional dos Trabalhadores foi oficializada em 1889, em Paris, na Segunda Internacional Socialista. Dois anos depois, um novo massacre em Fourmies, no norte da França, reforçou o caráter trágico e combativo do 1º de Maio. Trabalhadores têxteis saíram às ruas naquela data para reivindicar a jornada de trabalho de oito horas. O exército, mobilizado pelo prefeito para conter o protesto, abriu fogo contra os manifestantes, resultando na morte de nove pessoas. Entre eles, estavam quatro jovens mulheres e uma criança. O que acabou se tornando um marco trágico.

Capa do suplemento Le Petit Parisien ilustrou fuzilamento de Fourmies Imagem: Wikimedia Commons

Segundo o juiz do trabalho e professor Guilherme Feliciano, da USP, a luta por redução da jornada começou ainda antes, na Inglaterra de 1802, com a chamada "Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes". "Em 1802, isso é percebido basicamente como problema de saúde pública, quando se nota que trabalhadores mais jovens estavam adoecendo aos borbotões", disse à Folha de S.Paulo.

Getúlio Vargas mudou sentido da data no Brasil

No Brasil, o 1º de Maio foi decretado feriado nacional em 1924, ainda como homenagem aos "mártires do trabalho". Os protestos começaram antes disso, no fim do século 19, impulsionados por imigrantes europeus. Em 1917, o país viveu sua primeira Greve Geral, com adesão de cerca de 70 mil trabalhadores em São Paulo.

Mas foi durante o governo de Getúlio Vargas que a data ganhou nova simbologia. Em 1º de Maio de 1943, Vargas anunciou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), transformando o que era uma data de reivindicações em um evento oficial, com desfiles e anúncios de medidas estatais. A expressão "dia do trabalhador" cedeu lugar ao "dia do trabalho".

Menos trabalhadores sindicalizados e luta pelo fim da escala 6x1

Manifestação do movimento VAT, que defende o fim da escala 6x1, une às centrais sindicais para ato do dia 1º de Maio, na Cinelândia, com a presença de políticos e shows (RJ, BRASIL, 01-05-2025) Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Em 2023, o Brasil registrou 8,4 milhões de trabalhadores sindicalizados - o menor número desde o início da série do IBGE, em 2012, quando eram 14,4 milhões. Isso representa apenas 8,4% dos 100,7 milhões de ocupados. A queda em relação a 2022 foi de 713 mil pessoas.

Os setores com maior retração foram transporte, indústria e administração pública. No caso dos trabalhadores por conta própria, apenas 24,9% atuavam em negócios com CNPJ, e só 4,5% estavam vinculados a cooperativas — o menor índice da série histórica.

As centrais sindicais se separaram em dois grandes atos em São Paulo. O tradicional será realizado na praça Campo de Bagatelle, na zona norte da capital paulista, enquanto a CUT (Central Única dos Trabalhadores), em dissidência, fará o seu em São Bernardo, no ABC paulista.

Esta é a primeira vez no mandato que Lula não vai à celebração. De origem sindical, o presidente ficou extremamente incomodado com o baixo público no ato do ano passado, na zona leste paulistana —segundo o Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP (Universidade de São Paulo), foram menos de 2.000 pessoas.

Convidado para os dois eventos em SP, o presidente decidiu ficar em Brasília. Segundo interlocutores, ele preferia participar do ato da CUT, tanto pela proximidade com a direção quanto por ser em seu berço político, mas entendeu que poderia criar rusgas e incômodos que não seriam interessantes para o governo no momento.

Sem Lula, sindicatos fazem ato do 1º de Maio esvaziado em São Paulo Imagem: Saulo Pereira Guimarães/UOL

Para sanar a questão, recebeu representantes de todas as centrais em uma longa reunião na terça. Lula ouviu reivindicações, recebeu um documento sobre a pauta trabalhadora para 2025, prometeu se engajar mais na luta pelo fim da escala 6x1 —principal tema dos atos neste ano— e gravou um vídeo, na segunda, que foi transmitido na noite de ontem e deverá ter trechos repassados nos atos.

Além do baixo número, um sorteio de carros gerou divergência entre centrais. Para atrair mais trabalhadores para o evento, as centrais fecharam, em comum acordo, o sorteio de dez Volkswagen Polo Track —um costume frequente até 2018—, mas a CUT se colocou contra.

As organizações negam divisão e dizem que os eventos são complementares. "Mesmo sendo centrais diferentes, tivemos a maturidade de encontrar uma pauta que unifique, temos que valorizar isso", afirmou Miguel Torres, presidente da Força Sindical, uma das organizadoras do ato da zona norte.

Segundo Torres, a CUT também participará do ato geral. "A CUT tem uma tradição de muito tempo e, temos que relevar isso, ela nunca participou de atos que têm sorteios. Ela foi convidada, está participando. O Sergio Nobre [presidente da CUT] terá uma fala, os ministros Márcio Macêdo, Luiz Marinho também."

Já no ABC, os shows marcaram o retorno de uma tradição. Neste ano, o Sindicato dos Metalúrgicos retomou as comemorações com shows do 1º de Maio em São Bernardo do Campo. Após suspensão desde 2018, ano da prisão de Lula.

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, retoma as comemorações. Na foto o grupo Pixote se apresenta (SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, BRASIL - 01/05/2025) Imagem: Bruno Santos/Folhapress

O fim da escala 6x1 também marcaram os atos. A pauta, que tomou frente no Congresso por iniciativa da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), ainda não foi inteiramente abraçada pelo PT, partido mais enraizado com pautas trabalhistas no país.

No Planalto, diz-se que esta pode ser uma oportunidade do Lula se reaproximar do eleitorado trabalhador, que tem sido perdido para a direita nos últimos anos. Na reunião com as centrais nesta semana, o presidente prometeu mais empenho. Em conversas, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tem dito que vai colocar a pauta como uma das prioridades do governo no Congresso, em tentativa consenso com a Mesa Diretora.

Multidão se reúne em São Bernardo do Campo no 1º de Maio Imagem: Bruno Santos/Folhapress

A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, iniciativa do governo, também é celebrada nos atos. "É um 1º de Maio com shows, sorteios, mas vai ter muita discussão, mais uma oportunidade para falar da pauta dos trabalhadores", afirmou Torres.



*Com informações de matérias publicadas em 01/05/2025, 01/05/2023 e 01/05/2022.