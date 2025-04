Volkswagen mantém esperança de que margem de 2025 ficará dentro do previsto

Por Victoria Waldersee

STUTTGART, Alemanha (Reuters) - A Volkswagen disse nesta quarta-feira que as margens de lucro deste ano provavelmente ficarão na parte inferior da faixa de previsão da montadora e o grupo juntou-se a um coro de empresas do setor que alertam que a política comercial dos Estados Unidos está tornando quase impossível fazer previsões financeiras.

O grupo alemão disse que agora espera margem operacional na extremidade inferior da previsão de 5,5% a 6,5%. Mas essa previsão não inclui nenhum impacto potencial das tarifas de importação do presidente dos EUA, Donald Trump, e o diretor financeiro da montadora, Arno Antlitz, disse a analistas que é muito cedo para fazer declarações conclusivas.

"Estamos prontos para trabalhar com os formuladores de políticas para encontrarmos soluções que apoiem o setor e, ao mesmo tempo, preservem as oportunidades para os trabalhadores", disse Antlitz, enfatizando a importância da iniciativa de redução de custos da Volkswagen em um mundo incerto.

As vendas maiores de veículos elétricos, que mais do que dobraram na Europa no primeiro trimestre, também pesaram sobre as margens, disse Antlitz, mas acrescentou que o carro ID.2 de 25 mil euros que está sendo produzido na Espanha pode ser o primeiro veículo elétrico da empresa a produzir margens comparáveis às de seu equivalente com motor de combustão.

"Ainda é necessário muito apoio em termos de preços para os carros elétricos", disse Antlitz.

CORTES DE CUSTOS

Fabricantes de automóveis como Mercedes-Benz, Stellantis, General Motors e Volvo Cars cancelaram estimativas de desempenho para o ano, citando a incerteza causada pelas constantes mudanças nas políticas tarifárias.

A Porsche, que não tem produção nos EUA, disse na terça-feira que as tarifas levaram a um impacto de pelo menos 100 milhões de euros somente em abril e maio.

O Grupo Volkswagen está altamente exposto às sobretaxas de importação dos EUA. A marca premium do grupo, Audi, também não tem produção nos EUA, embora tenha dito que planeja anunciar um local para produzir alguns de seus modelos mais vendidos no mercado este ano.

O grupo está analisando cenários para fabricar mais veículos nos EUA, incluindo potencialmente em uma nova fábrica que está sendo construída para a marca Scout no Estado da Carolina do Sul, mas nenhuma decisão foi tomada até o momento, disse Antlitz.

Enquanto isso, um programa de corte de custos acordado com os sindicatos no final do ano passado está bem encaminhado, com custos de fábrica reduzidos na marca VW e número de funcionários diminuído em cerca de 7.000 pessoas, disse Antlitz.

"Tenha certeza de que continuaremos a implementar as medidas acordadas com força total", acrescentou.

A Volkswagen sofreu uma queda de 40% no lucro do primeiro trimestre e agora espera que o fluxo de caixa líquido este ano fique na parte inferior da previsão de 2 bilhões a 5 bilhões de euros.