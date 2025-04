Vítimas de abuso sexual querem que próximo papa leve questão com "tolerância zero"

Por Alvise Armellini

ROMA (Reuters) - O próximo líder da Igreja Católica global precisa colocar a questão do abuso sexual clerical no centro de seu papado, disseram os defensores das vítimas na quarta-feira, criticando os legados dos últimos três papas.

A Igreja tem sido abalada há pelo menos três décadas por escândalos em todo o mundo envolvendo padres pedófilos e o encobrimento de seus crimes, prejudicando sua credibilidade e custando-lhe centenas de milhões de dólares em acordos.

"Acreditamos que essa deve ser a questão central do conclave", disse Peter Isely, um dos fundadores do grupo de sobreviventes de abusos SNAP, em Roma, apresentando um site que rastreia as alegações de encobrimento por parte de autoridades seniores da Igreja.

O conclave, uma reunião secreta de cardeais para eleger um novo papa, está marcado para começar em 7 de maio.

O papa Francisco, que faleceu em 21 de abril, reiterou as promessas de "tolerância zero" feitas por seu antecessor, Bento 16, e introduziu várias reformas para lidar com a questão. Mas sua implementação tem sido irregular, dizem os ativistas.

Bento foi acusado em um relatório de 2022 de não ter tomado providências em relação a supostos casos de abuso sexual quando era arcebispo de Munique, de 1977 a 1982. O pontífice, que renunciou ao papado em 2013 e tinha 94 anos quando o relatório foi divulgado, mais tarde reconheceu os erros e pediu perdão. Ele morreu no final de 2022.

Bento, Francisco e João Paulo 2º também enfrentaram críticas por suas ações em relação ao falecido ex-cardeal norte-americano Theodore McCarrick.

O histórico de João Paulo, que liderou a Igreja entre 1978 e 2005, foi ainda mais manchado por acusações de que ele fez vista grossa para o falecido reverendo mexicano Marcial Maciel, um grande arrecadador de fundos para o Vaticano que também era um pedófilo em série.

"Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance ... para desafiar a hierarquia a eleger alguém que não tenha o mesmo histórico que Francisco teve, que Bento teve, que João Paulo teve", disse Sarah Pearson, outra representante do SNAP.

A questão do abuso sexual foi uma das questões levantadas pelos cardeais nas discussões preparatórias antes do conclave da próxima semana, informou o Vaticano na segunda-feira.