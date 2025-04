Vietnamitas comemoram 50 anos do fim da Guerra do Vietnã: "vitória da fé"

Por Minh Nguyen e Francesco Guarascio

CIDADE DE HO CHI MINH (Reuters) - Milhares de vietnamitas comemoraram o 50º aniversário do fim da Guerra do Vietnã na quarta-feira, no que o líder comunista do país disse ser uma "vitória da fé".

As comemorações culminaram em um grande desfile na Cidade de Ho Chi Minh com milhares de soldados marchando e um show aéreo com caças e helicópteros de fabricação russa, enquanto os vietnamitas agitavam bandeiras vermelhas e cantavam canções patrióticas.

O aniversário histórico comemora o primeiro ato da reunificação do país, em 30 de abril de 1975, quando o Vietnã do Norte, controlado pelos comunistas, tomou Saigon, a capital do Sul apoiada pelos Estados Unidos, rebatizada de Cidade de Ho Chi Minh logo após a guerra em homenagem ao líder fundador do Norte.

"Foi uma vitória da fé" e também da "justiça sobre a tirania", disse To Lam, chefe do Partido Comunista do Vietnã e principal líder do país, na quarta-feira, citando um dos lemas de Ho Chi Minh: "O Vietnã é um só, o povo vietnamita é um só. Os rios podem secar, as montanhas podem sofrer erosão, mas essa verdade nunca mudará".

A queda de Saigon, cerca de dois anos depois que Washington retirou suas últimas tropas de combate do país, marcou o fim de um conflito de 20 anos que matou cerca de 3 milhões de vietnamitas e quase 60.000 norte-americanos, muitos deles jovens soldados recrutados para as Forças Armadas.

"As tropas comunistas entraram na capital do Vietnã do Sul praticamente sem oposição, para grande alívio da população, que temia uma sangrenta batalha de última hora", disse um telegrama de um dos repórteres da Reuters que estava na cidade no dia da queda.

O telegrama descreveu o Exército vitorioso como composto por tropas "formidavelmente armadas" em uniformes verdes da selva, mas também por adolescentes descalços.

Esses eventos ficaram gravados na memória de muitos pelas imagens dos helicópteros dos EUA retirando cerca de 7.000 pessoas, muitas delas vietnamitas, enquanto os tanques norte-vietnamitas se aproximavam. O último voo decolou do telhado da embaixada dos EUA às 7h53 do dia 30 de abril, levando os últimos fuzileiros navais norte-americanos para fora de Saigon.

A reunificação formal do Vietnã foi concluída um ano depois, 22 anos após o país ter sido dividido em dois, depois do fim do domínio colonial francês.

(Reportagem de Minh Nguyen, Thinh Nguyen na cidade de Ho Chi Minh, Francesco Guarascio em Hanói)