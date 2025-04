Vídeos que prometem indenização para vítimas de fraude no INSS são falsos

É falso o vídeo que circula pelas redes sociais prometendo agilizar a indenização às vítimas da fraude bilionária no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Trata-se de um golpe.

As publicações enganosas compartilham vídeos alterados por inteligência artificial, que induzem os usuários a fornecer seus dados pessoais ao preencher um formulário em uma página que simula ser do governo federal.

O Ministério da Previdência Social (MPS) alertou para que não sejam acessados links com promessas de acelerar a devolução de mensalidades descontadas.

O que diz o post

Uma das publicações traz um vídeo do jornalista César Tralli. Nele, um áudio atribuído ao jornalista explica como as vítimas da fraude no INSS supostamente podem agilizar os pedidos de ressarcimento: "O golpe já havia desviado mais de R$ 6 bilhões em valores indevidos de pessoas como você, sem que muita gente sequer soubesse. A parte boa? Agora esses valores estão sendo ressarcidos. Isso mesmo. O governo já começou a liberar os pagamentos para as vítimas desse golpe silencioso. Os valores variam entre R$ 2 mil e R$ 8 mil e você pode ser um dos beneficiários". A seguir, Tralli "orienta" o usuário a clicar no link contido no post para fazer uma consulta.

"Você pode ter sido uma das vítimas sem saber. Consulta gratuita disponível por tempo limitado. Veja se o seu nome está na lista. Toque em 'Saiba Mais' e faça a consulta agora mesmo!", diz um texto sobreposto ao vídeo.

Por que é falso

Ministério da Previdência alerta para tentativa de golpe. Em nota oficial, o órgão pede aos aposentados e pensionistas do INSS não acessem "link enviado por e-mail, aplicativo de mensagem, ou outro meio, informando sobre 'ressarcimento de descontos de mensalidades associativas'. Os valores descontados no mês de abril ficarão retidos, conforme informado pela Controladoria-Geral da União (CGU), e serão devolvidos na folha de maio". O órgão também esclareceu que o ressarcimento de valores anteriores a abril deste ano "serão avaliados por um grupo da Advocacia-Geral da União (AGU), que estudará a melhor forma de devolver o dinheiro" (aqui) e orientou consultar suas redes sociais oficiais em caso de dúvidas (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Vítimas são induzidas a pagar taxa para liberar indenização, que nunca é recebida. Ao clicar no link indicado pelas publicações enganosas, o usuário é levado para uma página que simula ser do governo federal. A vítima deve preencher um formulário com dados pessoais, como nome completo e CPF, e em seguida aguardar o cálculo do valor da suposta indenização. No site Reclame Aqui, pessoas se queixam que foram orientadas a pagar uma taxa para que o dinheiro fosse liberado, mas não receberam qualquer quantia (aqui e aqui).

Vídeo de César Tralli foi manipulado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo utilizado pelas peças enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulteração digital. A ferramenta indicou 99,7% de possibilidade de o vídeo ter sido alterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Imagem: Reprodução

Tralli fala de viagem a Roma em vídeo original. Em uma pesquisa nas redes sociais do jornalista, é possível encontrar o conteúdo original que foi manipulado pelas peças desinformativas. No vídeo, gravado no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), Tralli conta sobre sua ida para a cobertura do funeral do papa Francisco (aqui e abaixo). Em momento algum ele faz qualquer menção à fraude no INSS.

César Tralli não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com a assessoria de imprensa da TV Globo, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Como saber se perdi dinheiro em fraude do INSS? Para determinar se houve desconto de algum valor, o aposentado ou pensionista precisa verificar o extrato do INSS, o que pode ser feito pelo app ou pelo site Meu INSS (aqui). Após fazer o login com CPF e senha do gov.br, o usuário deve clicar em "Extrato de pagamento de benefício" e, em seguida, no número do benefício. O extrato será exibido, e é necessário pesquisar por descontos de modalidades associativas e ampliar a busca entre os anos de 2019 e 2024 (aqui). Também é possível entrar com uma reclamação no Portal do Consumidor (aqui) ou dar entrada em um processo na Justiça.

Fraude no INSS desviou R$ 6,3 bilhões. A Polícia Federal e a CGU investigam um golpe bilionário em aposentados e pensionistas. Entre 2016 e maio de 2024, 31 entidades que efetuaram algum desconto na folha de pagamento de beneficiários são suspeitas de cobrarem mensalidade irregular (aqui). O escândalo causou a demissão de Alessandro Stefanutto, presidente do INSS (aqui), e pressiona o presidente Lula (PT) pela exoneração de Carlos Lupi, ministro da Previdência (aqui). O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a devolução do dinheiro às vítimas da fraude não virá do orçamento público (aqui).

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

