'Branca, bonita e rica': quem é a vereadora de SP acusada de racismo

A vereadora Cris Monteiro (Novo) está sendo acusada de racismo por Luana Alves (PSOL) por conta de uma declaração feita durante discurso na Câmara Municipal de São Paulo na tarde de ontem. Na ocasião, Cris mandou Luana ficar "calada" e declarou que "uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito".

Quem é Cris Monteiro

Cristina Pereira Monteiro nasceu em 1961, no Rio de Janeiro. Ainda durante a infância, Cristina desenvolveu alopecia areata, uma doença autoimune que provoca a queda de cabelo e está associada a diversos fatores.

A vereadora é formada em ciências contábeis. Antes de entrar para a política, Cristina fez carreira no mercado financeiro e trabalhou em bancos de investimentos norte-americanos como J.P. Morgan, Bank of America e Goldman Sachs. Nessas instituições, ela exerceu cargos de diretoria em áreas como auditoria e compliance.

Nas eleições municipais de 2020, Cristina se candidatou a vereadora na cidade de São Paulo. Na ocasião, ela foi eleita com pouco mais de 18 mil votos. Em 2024, Cristina foi reeleita com quase 57 mil votos. Ao longo dos dois mandatos, Cristina teve uma série de leis de sua autoria aprovadas pela Câmara.

Em 2021, Cristina se envolveu em um episódio de agressão com a então vereadora Janaína Lima, à época também filiada ao Novo. Na ocasião, as duas brigaram na Câmara e se agrediram no banheiro do Plenário. Ao ouvir os gritos, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) teve de arrombar a porta do banheiro para apartar a briga. Em 2022, Janaína foi expulsa do partido por conta do atrito, e Cristina foi suspensa por um ano.

Atualmente, ela é líder do Partido Novo na Câmara. Segundo informações de seu gabinete, Cristina atua com foco "na educação e na modernização da administração pública".

O que aconteceu

A declaração de Cristina foi dirigida a sindicalistas que acompanhavam a votação do reajuste dos servidores municipais. Durante sua fala, Cristina repreendeu a vereadora Luana Alves e disse: "Por favor, Luana, calada. [...] Eu escutei todos vocês calados [...] Agora, quando vem uma mulher branca aqui, falar a verdade para vocês, vocês ficam todos nervosos. Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês".

Luana Alves classificou a fala como racista e pediu a suspensão da sessão. Segundo a vereadora do PSOL, Cris Monteiro teria direcionado suas palavras diretamente a ela enquanto discursava. O áudio da transmissão oficial da sessão pela Rede Câmara, canal da Casa no YouTube, chegou a ser interrompido por alguns minutos, mas foi restabelecido em seguida.

Após o retorno do áudio, Cristina pediu desculpas. "Lamento profundamente se alguém em particular se sentiu ofendido com a minha fala [...] Faço uso da tribuna, como qualquer parlamentar, para defender minhas ideias e falar o que penso", disse.

O presidente da Câmara, Ricardo Teixeira (União), se pronunciou sobre o episódio. "Nós vimos e revimos várias vezes o vídeo. Na nossa opinião, não houve racismo", afirmou. Teixeira declarou também que a Corregedoria da Câmara acompanhará o caso.

Luana Alves, no entanto, reforçou que o ocorrido indica um ato de racismo evidente. "A vereadora Cris irá responder na Corregedoria. Fico muito triste que uma cassação [do ex-vereador Camilo Cristófaro (Avante), cassado em 2023 por fala racista] não tenha sido suficiente para aprenderem que não se pode desrespeitar a população negra nessa Câmara".

*Com informações do Estadão Conteúdo