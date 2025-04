'Branca, bonita e rica': fala de vereadora de SP é trágica, diz Ronilso

A fala da vereadora Cris Monteiro (Novo), acusada de racismo devido à declaração feita durante discurso na Câmara Municipal de São Paulo, é cômica, se não fosse trágica, disse o teólogo, pastor e colunista Ronilso Pacheco no UOL News, do Canal UOL.

Ela não precisava nem ter chegado ao 'branca, bonita e rica'. Poderia ter parado quando começou a chamar as pessoas, que também são servidores, pessoas comuns, eleitores, de 'mamadores da teta do governo'. Um linguajar vexatório, totalmente vergonhoso. Já deveria ter terminado por aí. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

A declaração da parlamentar foi dirigida a sindicalistas que acompanhavam a votação do reajuste dos servidores municipais. Durante sua fala, Cristina repreendeu os manifestantes e bateu boca com a vereadora Luana Alves (Psol).

O áudio da transmissão oficial da sessão pela Rede Câmara, canal da Casa no YouTube, chegou a ser interrompido por alguns minutos, mas foi restabelecido em seguida. Após o retorno do áudio, Cristina pediu desculpas.

Essa camada da normalização de falas como essa já é muito absurda. Algo que seria cômico, se não fosse trágico. A maneira como ela se apresenta, toda perspectiva. O 'bonita' eu tenho as minhas dúvidas. Branca... nos Estados Unidos, ririam da cara dela. E rica... quem é rico, milionário, não se candidata a vereador. Ou tem pretensões maiores, como o senado da República, mas não vai se rebaixar a ser vereador.

E, por fim, esse racismo aberto mostra como dissimulações raciais no Brasil têm muitos limites e diversas oportunidades em que, quando esse limite acontece, é colocado para fora da pior maneira possível.

Quando ela fala isso, ela mostra menos sobre ela mesma e mais sobre a sua pretensão direta de ofender e fazer uma distinção de quem está na galeria: pardos, negros, brancos e pobres. Então, não é uma autodefinição. É um ataque deliberado. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Josias: fala de Haddad sobre ressarcimento a vítimas do INSS é crua e cruel

No UOL News, o colunista Josias de Souza disse que a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o ressarcimento a aposentados e pensionistas, vítimas de uma fraude bilionária no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), pode ser definida como "crua e cruel".

A gente costuma dizer aqui que 'o crime mora perto e a justiça mora longe'. Aqui houve um crime. Assaltaram os aposentados. Só que o ressarcimento depende da Justiça, e o tempo da Justiça, sabemos todos, é um tempo muito lento. Josias de Souza, colunista do UOL

Na semana passada, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, pediu demissão após ter sido alvo da Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema começou na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, foi quem indicou Stefanutto ao cargo.

Questionado sobre o ressarcimento, nesta quarta-feira (30), Haddad disse que ainda aguarda o posicionamento da CGU (Controladoria Geral da União) e da AGU (Advocacia Geral da União), órgãos que investigam e atuam no caso, mas negou que o dinheiro virá do orçamento público.

