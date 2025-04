Vendas de diesel crescem em março e têm maior volume em 5 meses

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas de diesel por distribuidoras no Brasil somaram cerca de 5,7 bilhões de litros em março, aumento de aproximadamente 300 milhões de litros em relação ao mesmo mês do anterior, atingindo ainda o maior patamar dos últimos cinco meses, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No primeiro trimestre, a ANP apurou uma alta de 4,5% na comercialização de diesel, o combustível mais vendido no país. O crescimento vem sendo influenciado, entre outros fatores, pela colheita de uma safra recorde de soja, que impulsiona o consumo para o transporte dos produtos.

Já as vendas de gasolina no país atingiram 3,7 bilhões de litros, acima dos 3,63 bilhões vistos em março do ano passado, com o combustível recuperando terreno ante o seu concorrente, o etanol hidratado.

No acumulado do ano, as vendas de gasolina aumentara 1,8%.

Já o etanol hidratado registrou volumes comercializados de 1,78 bilhão de litros em março, praticamente 100 milhões de litros abaixo de março do ano passado, segundo dados da ANP. No ano até março, o biocombustível acumula queda de 2,6% nas vendas.

(Por Roberto Samora)