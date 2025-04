Uma semana antes do conclave, perfil do novo papa é um mistério

Uma semana antes do início do conclave, discussões a portas fechadas para decidir quem será o próximo papa se intensificam no Vaticano entre os cardeais. Os religiosos dão poucas pistas sobre sua escolha, mas indicam um resultado rápido.

"A atmosfera é muito pacífica, é um momento de diálogo", disse o cardeal colombiano Jorge Enrique Jimenez Carvajal aos muitos jornalistas que o esperavam na manhã de quarta-feira (30), do lado de fora da Sala Paulo VI, no Vaticano.

No local, foi realizada a sétima "congregação geral", uma reunião a portas fechadas onde mais de 180 cardeais, incluindo 124 eleitores, debateram as prioridades para o futuro da instituição bimilenar.

"Eles discutiram a situação econômica e financeira da Santa Sé", disse Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa do Vaticano. Em seguida, foram realizadas 14 apresentações até 12h30, principalmente sobre a polarização da Igreja, vocações e evangelização, acrescentou Bruni, especificando que a próxima congregação geral ocorreria na sexta-feira, às 9h no horário local (4h em Brasília).

As congregações gerais, um tipo de "pré-conclave", realizadas quotidianamente até dia 6 de maio, também permitem traçar um perfil do sucessor do papa Francisco. Elas foram determinantes na eleição do papa Francisco em 2013.

"Compartilhando sua visão própria, nós acabaremos por ter um panorama objetivo da situação atual do mundo e da Igreja e estaremos em boas condições para traçar o perfil do novo papa", diz o cardeal espanhol Cristobal Lopez Romero, arcebispo de Rabat, ao Vatican News.

Número recorde de cardeais

Um número recorde de 133 cardeais eleitores ? com menos de 80 anos ? entrarão na Capela Sistina em 7 de maio. Dois religiosos anunciaram sua ausência por motivos de saúde.

Nos encontros preparatórios, alguns cardeais que vieram de longe devem se familiarizar com o funcionamento da instituição vaticana e se conhecer, em um colégio de diversidade sem precedentes.

Em um conclave "não falamos de pressão, polarização ou manipulação", garantiu Dom Carvajal. Longe da imagem do filme americano-britânico "Conclave", que despertou um entusiasmo sem precedentes pela eleição do papa entre o grande público.

A principal questão levantada por fiéis e jornalistas sobre a sucessão, é em relação à linha do novo papa e se ele seguirá os passos de Francisco, defensor das periferias. No colégio de eleitores, cerca de 80% dos cardeais foram designados pelo Jorge Bergoglio.

No entanto, o próximo papa "não precisa necessariamente ser um Francisco II, um imitador de Francisco", disse Cristobal Lopez Romero.

"Não estou nervoso, mas estou curioso", acrescentou, admitindo estar "um pouco preocupado" com a responsabilidade da tarefa.

"É o que sinto, é o que percebo na atmosfera", disse na quarta-feira o prelado salvadorenho Gregorio Rosa Chavez quando questionado sobre a probabilidade de continuidade com Francisco.

Impacto africano e sul-americano

O aumento da influência dos bispos africanos e asiáticos também pode ter impacto nesta eleição.

"O que mais me impressiona é a diversidade. Quando africanos ou sul-americanos falam, eles são de mundos diferentes. Não somos opostos, mas temos uma visão muito eurocêntrica (...) Percebemos que não temos as mesmas prioridades", confidenciou um cardeal eleitor europeu na terça-feira.

Para ele, as reuniões são "uma fase de análise" onde "ouvimos, tentamos entender". Então "o conclave será uma síntese com uma pessoa".

No conclave, que será presidido pelo cardeal italiano Pietro Parolin, são necessários dois terços dos votos para escolher um papa, cujo nome será então anunciado "urbi et orbi", ou seja, para a cidade de Roma e para o mundo.

Quanto à provável duração do processo, os poucos cardeais que concordaram em responder a perguntas urgentes da mídia pareciam estar contando com uma decisão rápida. "No máximo três dias", previu o cardeal salvadorenho Gregorio Rosa Chavez.

Enquanto início do conclave é esperado, continuam os preparativos para preparar a Capela Sistina, que está fechada ao público desde segunda-feira.

(RFI e AFP)