UBS tem queda no lucro e receita no 1º trimestre, mas supera expectativas

O UBS divulgou nesta quarta-feira (30) que teve lucro líquido de US$ 1,69 bilhão no primeiro trimestre de 2025, menor do que o ganho de US$ 1,755 bilhão registrado em igual período do ano passado. O resultado, no entanto, superou a expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 1,3 bilhão, de acordo com consenso fornecido pelo próprio banco suíço.

A receita do UBS, que adquiriu o Credit Suisse em 2023, caiu 1,4% na mesma comparação, a US$ 12,56 bilhões, mas também ficou acima da projeção do mercado, de US$ 11,85 bilhões.

Em balanço trimestral, o UBS alertou que a perspectiva econômica é particularmente imprevisível, mas disse estar confiante de que cumprirá suas metas, apesar do ambiente incerto. Fonte: Dow Jones Newswires.