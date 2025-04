Trump diz que dados do PIB refletem a administração de Biden, não a dele

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a leitura de contração no Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano, assim como outros indicadores econômicos, refletem a administração do antecessor democrata, Joe Biden, e não a dele. "Eu era totalmente contra tudo o que Biden fazia na economia", disse em reunião de Gabinete, nesta quarta-feira, 30.

Trump mencionou também que a China "está ruim e prejudicada", mas não quer que a potência asiática se mantenha assim. "Gosto de Xi Jinping presidente chinês. Eu quero que a China se saia bem, quero que todos os países se saiam bem", acrescentou.

O comentário do presidente dos EUA acontece horas após a publicação fraca do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial chinês.

Segundo o republicano, ele está conversando com representantes da China e espera um acordo para as tarifas. No entanto, Trump ressaltou que não quer produtos chineses, a menos que eles sejam justos. "Estou conversando com eles, justiça com a China inclui propriedade intelectual", disse.