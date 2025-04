Trump destaca economia em comício de 100 dias; norte-americanos estão cautelosos

Por Jeff Mason e Gram Slattery e David Morgan

WARREN (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o que ele chamou de uma série de grandes vitórias econômicas e atacou vigorosamente os democratas durante um comício em Michigan na terça-feira, enquanto as pesquisas mostram que os norte-americanos estão cada vez mais céticos em relação às suas abordagens de linha-dura sobre comércio e imigração.

Durante um comício em estilo de campanha destinado a comemorar seus primeiros 100 dias no cargo, Trump disse que suas medidas para impor tarifas aos parceiros comerciais dos EUA poderiam levar a um ressurgimento da produção nacional.

"Tivemos a maior economia da história do nosso país", afirmou Trump sobre seu primeiro mandato, de 2017 a 2021. "Tivemos um ótimo desempenho, e estamos tendo um desempenho melhor agora."

Nas últimas semanas, os norte-americanos esfriaram em relação a aspectos do desempenho de Trump. Em particular, as pessoas estão preocupadas com a administração econômica de Trump em meio a uma inflação persistente.

Trump renovou suas críticas ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizendo que o chefe do banco central não está fazendo um bom trabalho.

Ele repetiu os apelos para que o Congresso reduza os impostos, um plano que, segundo analistas orçamentários não partidários, poderia acrescentar trilhões à dívida de US$36,6 trilhões do país.

"Nas próximas semanas e meses, aprovaremos as maiores reduções de impostos da história dos Estados Unidos", disse Trump à multidão em Warren, que abriga o Centro Técnico da General Motors e está localizado a cerca de 30 quilômetros do centro de Detroit.

O presidente atacou os "lunáticos radicais de esquerda", discutiu verbalmente com um desafeto e perguntou à plateia quais eram seus apelidos favoritos para seu antecessor, o presidente norte-americano Joe Biden.

Trump, que discursou em frente a uma faixa onde se lia "The Golden Age" (A Era de Ouro), fez uma pausa para mostrar aos apoiadores uma montagem de vídeo destacando os resultados da repressão de seu governo contra a imigração ilegal: supostos membros de gangues que tiveram suas cabeças raspadas e foram presos. A multidão aplaudiu.

Falando brevemente em uma base da Guarda Nacional antes do comício, o presidente elogiou os investimentos de seu governo em defesa.

"Apoiarei um investimento recorde de US$1 trilhão em nossa defesa nacional", disse Trump, falando diante de dezenas de soldados, bem como de seu secretário de Defesa, Pete Hegseth, e da governadora democrata de Michigan, Gretchen Whitmer.

PREOCUPAÇÕES ECONÔMICAS

Pesquisas mostram que os norte-americanos não estão convencidos da visão econômica de Trump.

Em uma pesquisa Reuters/Ipsos de três dias, concluída no domingo, 42% dos entrevistados aprovaram o desempenho de Trump até agora, enquanto 53% desaprovaram. Isso representa uma queda em relação à aprovação de 47% na pesquisa Reuters/Ipsos de janeiro.

Apenas 36% dos entrevistados aprovaram a administração econômica de Trump, o nível mais baixo em seu mandato atual ou anterior.

Os temores de uma recessão aumentaram à medida que Trump lançou uma guerra comercial global, elevando as tarifas a níveis que os economistas alertam que poderiam paralisar praticamente o comércio com alguns países, principalmente a China. As medidas abalaram tanto os investidores quanto as empresas.

(Reportagem de Jeff Mason em Warren, Michigan, e Gram Slattery e David Morgan em Washington)