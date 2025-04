Stellantis decepciona em receita e suspende projeções para o ano, alertando para tarifas

A Stellantis, multinacional criada a partir da fusão das montadoras Fiat Chrysler e Peugeot, teve receita de 35,8 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2025, queda de 14% em relação ao ano passado, principalmente devido aos menores volumes de embarques, bem como à combinação e preços desfavoráveis, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30.

O resultado ficou abaixo da estimativa de analistas consultados pela FactSet, de 36,07 bilhões de euros.

As remessas consolidadas de veículos caíram 9% no primeiro trimestre de 2025, principalmente devido à menor produção na América do Norte, ao período prolongado de inatividade devido ao feriado em janeiro, às transições de produtos e aos menores volumes de veículos comerciais leves na Europa.

A Stellantis - que também é dona da marca Jeep - suspendeu suas projeções para o ano, citando as tarifas americanas e a dificuldade em prever seu potencial impacto nos volumes de mercado e no cenário competitivo.

A empresa ainda está em busca de um novo chefe, após a saída do ex-CEO Carlos Tavares em dezembro. O processo para nomear o novo CEO permanente está bem encaminhado e será concluído no primeiro semestre de 2025, informou, em nota.

Às 8h17 (de Brasília), a ação da Stellantis subia 0,93% em Milão, após a divulgação dos resultados.

*Com informações da Dow Jones Newswires.