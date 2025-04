Setor público tem superávit primário de R$ 88,710 bi no 1º trimestre, aponta BC

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 88,710 bilhões no acumulado de 2025, até março, informou o Banco Central. O resultado é equivalente a 2,97% do Produto Interno Bruto (PIB).

O número do primeiro trimestre reflete o forte superávit primário de R$ 104,096 bilhões observado em janeiro, o maior da série histórica do BC.

Em fevereiro, as contas do setor público tiveram déficit primário de R$ 18,973 bilhões.

Em março, superávit de R$ 3,588 bilhões. Esse resultado é o maior para o mês desde 2022. Em março de 2024, o saldo positivo de R$ 1,177 bilhão.

Composição

O resultado do setor público no primeiro trimestre de 2025 foi puxado por um superávit primário de R$ 52,328 bilhões nas contas do Governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS), o equivalente a 1,75% do PIB.

Estados e municípios tiveram superávit de R$ 37,656 bilhões (1,26% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 1,273 bilhão (0,04% do PIB). Isoladamente, os Estados tiveram superávit de R$ 30,833 bilhões no acumulado de janeiro a março, e os municípios saldo positivo de R$ 6,823 bilhões.

Em março, o Governo Central teve déficit de R$ 2,305 bilhões. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 6,460 bilhões, e as empresas estatais, déficit de R$ 566 milhões. Isoladamente, os Estados tiveram superávit de R$ 3,929 bilhões, e os municípios, superávit de R$ 2,531 bilhões.

Acumulado em 12 meses

No acumulado de 12 meses até março, o setor público consolidado tem déficit primário de R$ 13,474 bilhões, o equivalente a 0,11% do PIB, informou o Banco Central. Em 2024, o setor público teve déficit de R$ 47,553 bilhões, ou 0,40% do PIB.

O resultado negativo em 12 meses foi composto por um déficit de R$ 14,601 bilhões do governo central (0,12% do PIB), saldo positivo de R$ 26,764 bilhões nos Estados (0,22% do PIB), rombo de R$ 17,802 bilhões nos municípios (0,15% do PIB) e resultado negativo de R$ 7,835 bilhões nas empresas estatais (0,07% do PIB).