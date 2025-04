Secretário de Tesouro dos EUA manifestou interesse em reunião nos próximos dias, diz Haddad

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que tem estabelecido contatos para se reunir em breve com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e que recebeu nesta quarta-feira de autoridades norte-americanas o retorno de que ele estaria disponível para um encontro nos próximos dias.

Em entrevista a jornalistas em Brasília, Haddad disse que pode tratar em um eventual encontro com Bessent das tarifas comerciais impostas pelos EUA, mas ressaltou que esta agenda está sendo conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e que há vários outros assuntos da Fazenda para serem discutidos com o titular do Tesouro norte-americano.

Haddad, que tem viagem marcada no fim desta semana para o Estado norte-americano da Califórnia para tratar sobre investimentos em data centers no Brasil, disse que o encontro com Bessent não deve acontecer nesta visita, mas que pode ocorrer em breve, seja presencialmente ou virtualmente.

INSS

Questionado sobre o ressarcimento dos aposentados lesados por esquema de descontos indevidos de mensalidades associativas em seus benefícios previdenciários revelado na semana passada pela Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, Haddad disse que a orientação do governo é fazer o ressarcimento, mas que a forma de fazer isso ainda não foi formatada.

Segundo o ministro, ainda é preciso fazer uma apuração dos descontos que de fato não foram autorizados.

"Há um conjunto de aposentados que não formalizaram queixas, mas teriam direito (ao ressarcimento) se demonstrado que o débito foi feito indevidamente", disse Haddad. "Essas pessoas foram lesadas, vamos encontrar o caminho de reparação."

