São Paulo receberá novo torneio da elite do tênis feminino em setembro

30/04/2025 18h42

"Além de lazer de qualidade, o SP Open vai proporcionar outros benefícios diretos e indiretos para toda população. A presença de grandes atletas, com certeza, vai estimular a prática do tênis, contribuindo para o surgimento de novos campeões", afirmou Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, após a confirmação do torneio pela empresa IMM, a mesma que organiza o ATP 500 Rio Open.

Desde 2016 o Brasil não recebia um torneio do circuito profissional de tênis feminino. Os últimos foram o WTA Florianópolis e o Rio Open - este segue ocorrendo anualmente, apenas com disputa masculina.