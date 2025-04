Santander monitora incertezas do mercado, mas aposta em lucros maiores em 2025

Por Jesús Aguado

MADRI (Reuters) - O Santander disse nesta quarta-feira que está monitorando de perto as incertezas do mercado, embora tenha mantido metas de lucro mais altas em 2025, depois que o lucro líquido do primeiro trimestre superou as previsões, uma vez que a robustez na Espanha e nos Estados Unidos compensou os pontos fracos no Brasil e no México.

No passado, o banco se beneficiou das taxas de juros mais altas, enquanto o crescimento nos principais mercados latino-americanos, como o Brasil, lhe deu uma vantagem sobre os rivais mais dependentes da Europa.

Nesta quarta-feira, a presidente-executiva do banco, Ana Patricia Botin, disse que a distribuição geográfica do banco -- que opera em dez mercados principais -- atuaria como um estabilizador em um ambiente global incerto.

"Todos os nossos mercados permanecem resilientes e estamos monitorando a situação de perto", disse ela.

O lucro líquido trimestral no México, seu quarto maior mercado, caiu 4,2% em um cenário de riscos geopolíticos decorrentes das tarifas comerciais dos EUA, especialmente neste mercado, em parte devido à depreciação do peso mexicano, enquanto o lucro líquido no Brasil, seu segundo maior mercado depois da Espanha, caiu 9,3%.

Entretanto, sua estratégia de negócios diversificada e o menor impacto do novo imposto bancário na Espanha permitiram que o banco registrasse um aumento anual de 19% no período de janeiro a março, atingindo um recorde de 3,4 bilhões de euros, o quarto consecutivo, acima dos 3,16 bilhões de euros esperados pelos analistas em uma pesquisa da Reuters.

As ações do Santander caíram 2,7%, e os papéis do banco subiram cerca de 44% até agora este ano.

A corretora Jefferies identificou fortes impressões no "sul da Europa, juntamente com a Polônia e os EUA, enquanto as principais regiões geográficas da América Latina e do Reino Unido foram fracas", disse a corretora.

Os lucros gerais mais altos ajudaram a elevar o índice de retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTE) do Santander, após o impacto dos instrumentos de capital adicional de Nível 1 (AT1), uma medida de lucratividade, para 15,8% no trimestre, em comparação com 15,5% no final de 2024, e no caminho certo para atingir sua meta de cerca de 16,5% este ano.

A empresa também disse que estava no caminho certo para atingir sua meta de receita para o ano inteiro de cerca de 62 bilhões de euros, enquanto seu índice de capital principal de nível 1 aumentou 10 pontos-base em relação ao trimestre anterior, para 12,9% até o final de março, contra uma meta para o ano inteiro de 13%.

Na Espanha, o lucro líquido aumentou 49% devido à sua forte unidade de varejo.