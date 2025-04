Rede elétrica da Espanha nega que dependência da energia solar seja culpada por apagão

MADRI (Reuters) - A operadora da rede elétrica da Espanha negou nesta quarta-feira que a dependência da energia solar tenha sido a culpada pelo pior apagão do país, enquanto o primeiro-ministro Pedro Sánchez ficou sob crescente pressão para explicar o que deu errado.

Com a vida voltando ao normal após uma queda de energia que parou trens, fechou aeroportos e prendeu pessoas em elevadores, os oponentes de Sánchez apontaram o dedo para o baixo investimento em um sistema que depende cada vez mais da energia solar e eólica.

Sánchez anunciou uma investigação do governo e disse que estava buscando respostas das empresas privadas de energia que alimentam a rede. Ele também afirmou que não descartou a possibilidade de um ataque cibernético, embora isso tenha sido descartado pela operadora de rede parcialmente estatal REE.

Autoridades espanholas ainda estão lidando com as consequências políticas das enchentes mortais no leste e no sul do país que mataram mais de 220 pessoas.

A REE, que é dirigida pela ex-ministra socialista Beatriz Corredor, reduziu a origem da interrupção de energia a dois incidentes separados de perda de geração em subestações no sudoeste da Espanha, mas afirma que ainda não identificou a localização exata e que é muito cedo para explicar a causa.

Em uma entrevista à rádio Cadena SER, ela disse na quarta-feira que é errado culpar a alta participação de energia renovável na Espanha pelo apagão.

"Essas tecnologias já são estáveis e têm sistemas que permitem que operem como um sistema de geração convencional sem nenhum problema de segurança", declarou ela, acrescentando que não estava pensando em se demitir.

Pouco antes do colapso do sistema, a energia solar respondia por 53% da produção de eletricidade, a eólica por quase 11% e a nuclear e gás por 15%, de acordo com dados da REE.

A participação das energias renováveis como fonte de produção de eletricidade na Espanha cresceu para 56% em 2024, ante 43% uma década antes, de acordo com a REE. A Espanha tem como meta chegar a 81% até 2030.

(Reportagem de David Latona, Pietro Lombardi e Aislinn Laing em Madri)