Quem era a professora de escola de elite encontrada estrangulada na zona oeste de SP

A professora de 42 anos que foi encontrada morta em um terreno baldio próximo ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, foi vista pela última vez saindo de sua casa, na zona oeste, para socorrer o carro de sua mulher.

O corpo de Fernanda Reinecke Bonin foi encontrado com sinais de estrangulamento - um cadarço envolto no pescoço - na manhã de segunda-feira, 28. Ela foi velada e sepultada na manhã desta quarta-feira no Memorial Jardim, em Santo André.

Segundo o boletim de ocorrência, ao qual o Estadão teve acesso, a professora era casada havia oito anos com Fernanda Fazio, de 45 anos. Fazia um ano que as duas não moravam juntas, após idas e vindas no relacionamento. Elas frequentavam sessões de terapia de casal buscando a reconciliação. Juntas, elas tiveram dois filhos, que se revezavam nas casas das mães.

Fernanda era graduada em matemática pela Universidade de São Paulo (USP) e especializada em necessidades especiais na educação pela Universidade MacEwan, do Canadá. Ela lecionava na Beacon School, escola de alto padrão localizada na zona oeste da cidade.

"Fernanda marcou profundamente a vida de muitos estudantes e colegas com sua dedicação, gentileza e compromisso com a educação e deixará muita saudade", informou o colégio por meio de nota.

Vítima foi encontrada com sinais de estrangulamento.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a professora estava a caminho da esquina da Avenida Jaguaré com a Avenida Torres de Oliveira, onde o carro de Fazio havia quebrado. Por isso, ela enviou a sua localização à professora pedindo socorro.

Câmeras de segurança do prédio onde Fernanda morava registraram sua saída de casa às 18h50 de domingo, 27. Ela estava sozinha no veículo.

Depois de cerca de 30 minutos, o carro da mulher voltou a funcionar. Assim, ela foi à casa da companheira e falou com o porteiro do prédio, que não soube informar se ela havia saído ou não de sua casa.

O corpo foi encontrado por populares na Avenida João Paulo da Silva, na Vila da Paz. Eles acionaram a Polícia Militar de forma anônima. O carro que a professora dirigia, uma SUV Hyundai Tucson, de cor prata, desapareceu e ainda não foi localizado.

O caso foi registrado inicialmente como latrocínio (roubo seguido de morte). A Polícia Civil passou a investigá-lo como homicídio em virtude das circunstâncias do crime. A vítima foi encontrada com sinais de estrangulamento pelos peritos da Polícia Técnico-Científica - a provável causa da morte é asfixia.