Quem é o 'careca do INSS', apontado pela PF como intermediário de fraudes

Investigações da Polícia Federal apontam o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes como figura central nas fraudes em aposentadorias e pensões. Conhecido como "Careca do INSS", ele recebeu R$ 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema e fez repasses milionários para servidores do órgão suspeitos de participação nos crimes.

O que aconteceu

PF aponta Antunes como "epicentro da corrupção ativa" e lobista profundamente ligado ao esquema. O empresário foi um dos alvos da operação Sem Desconto, deflagrada na última quarta-feira para combater descontos irregulares nos benefícios de beneficiários. O papel dele era conseguir dados de pensionistas com os quais as associações faziam descontos nas folhas de pagamento de forma fraudulenta.

Investigações mostram que "careca do INSS" era intermediário financeiro das entidades associativas. Ele recebia o dinheiro das organizações e fazia os repasses, muitas vezes no mesmo dia do recebimento, a servidores suspeitos de envolvimento no esquema. Antunes mantinha um baixo saldo na conta, o que indica "possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores", segundo a PF.

PF aponta que Antunes é dono de uma "miríade de empresas", por meio das quais recebia os repasses. Os investigadores apontaram pelo menos 22 empresas em nome do lobista, nos mais diversos ramos, como consultoria, call center, incorporação, comércio varejista, entre outros. Parte delas era nas relações com entidades que recebiam os valores descontados das aposentadorias, segundo a PF. De acordo com a coluna da jornalista Natália Portinari, ele recebeu dinheiro de entidades como CPBA, AP Brasil, Cebap, Unaspub, Asabasp, entre outras, segundo as investigações.

Acusações apresentadas não correspondem à realidade dos fatos, afirma defesa de Antunes. Os advogados Alberto Moreira e Flávio Schegerin afirmam, por meio de nota, que não comentam processos em curso, "principalmente os que tramitam em segredo de justiça."

"Inocência de Antonio será devidamente comprovada", afirmam advogados. "A defesa confia plenamente que o tempo propiciará uma apuração adequada dos fatos, possibilitando uma atuação ampla e isenta por parte das instituições, em harmonia com o Estado democrático de Direito."

Antunes teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS, segundo investigação. Ele fez pagamentos diretos e indiretos para Virgílio Filho, ex-procurador-geral do INSS, além de André Fidelis e Alexandre Guimarães, ambos ex-diretores do Instituto.

Virgílio Filho recebeu R$ 7,5 milhões pela firma de Antunes, a Ambec (Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Jonasson). As investigações apontam que os repasses acontecem por meio de empresas de Thaissa Hoffmann Jonasson, esposa dele, que foi afastado do cargo pela Justiça.

André Paulo Fidelis teria recebido R$ 1,5 milhão por meio do escritório de advocacia de Eric Douglas Martins Fidelis, seu filho. Por fim, Alexandre Guimarães recebeu diretamente de Antunes R$ 313 mil.

Antunes doou R$ 1 para a campanha de Jair Bolsonaro (PL) em 2022, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A informação consta no site do tribunal, onde o nome e o CPF que consta como doador do valor é o mesmo citado em uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal envolvendo o empresário.