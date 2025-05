Quem é o cardeal Robert Sarah? Conheça um dos favoritos para se tornar papa

Do UOL, em São Paulo

O cardeal Robert Sarah é um dos favoritos para se tornar o sucessor do papa Francisco.

Quem é o cardeal Robert Sarah?

Sarah tem pensamento ortodoxo e conservador. Sarah, de 79 anos, nasceu na Guiné e ocupa atualmente o cargo de Prefeito Emérito Da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina Dos Sacramentos, no Vaticano.

"Anti-woke" e favorito da extrema direita. O cardeal ganhou apoio ao redor do mundo ao defender que a igreja retorne aos seus princípios, evitando o "secularismo ocidental". Por isso, Sarah foi um grande opositor das reformas promovidas pelo papa Francisco.

O que o nazifascismo e o comunismo eram no século XX, as ideologias ocidentais homossexuais e o fanatismo islâmico são hoje. Robert Sarah, ao New York Times, em 2014

Contra a imigração, homossexualidade e "ideologia de gênero". Em 2019, Sarah criticou o que considera o uso "da Palavra de Deus para promover a migração", por essa configurar uma "nova forma de escravidão". Sobre pessoas LGBTQIA+, Sarah já afirmou que são "sempre boas, por serem filhos de Deus", mas que a igreja deve lembrá-los que a homossexualidade "está em desacordo com a natureza humana". Ainda diz que relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são "gravemente pecaminosas e prejudiciais ao bem-estar daqueles que participam deles".

Popular nas redes sociais. Sarah tem 190 mil seguidores no X (antigo Twitter) e 98 mil seguidores no Facebook, além de dezenas de páginas dedicadas a ele criadas por apoiadores.

Em 1979, se tornou o mais jovem bispo do mundo. Aos 34 anos, foi escolhido o arcebispo de Conakry pelo papa João Paulo 2º. Sua consagração, em dezembro daquele ano, rendeu a ele o apelido de "bispo bebê".

Como funciona o conclave?

O conclave será iniciado no dia 7 de maio. A data foi decidida durante a quinta Congregação Geral, uma reunião a portas fechadas entre os cardeais —a primeira desde o funeral do papa Francisco.

Não há um período definido para o conclave. Os dois anteriores, realizados em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias. No conclave mais longo da história recente, em 1922, a decisão final demorou 5 dias.

* Com informações de reportagem publicada em 28/04/2025.