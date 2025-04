Quais são os nomes de papa mais populares? Veja lista dos mais escolhidos

Do UOL, em São Paulo

João é o nome mais popular entre os papas. Ao longo da história, 21 pontífices escolheram por utilizá-lo à frente da Igreja Católica. A lista não inclui antipapas —aqueles que reclamam o título em oposição ao eleito legitimamente.

O que aconteceu

João 23, que deixou o comando da Igreja Católica em 1963, foi o último a adotar o nome. Apesar da numeração, só existiram 21 papas com esse nome.

Historiadores acreditaram, por engano, que existiu um papa João entre o antipapa Bonifácio 7º e o verdadeiro João 15. Isso levou a uma numeração incorreta dos papas seguintes: João 15 a 19 foram numerados como João 16 a 20.

Essa numeração foi corrigida depois, mas João 21 e João 22 mantiveram os números que escolheram. Assim, o Vaticano preservou os nomes escolhidos pelos papas, mas atualmente não reconhece a existência de nenhum papa João 20.

Outro João foi, na verdade, um antipapa. João 16 reivindicou o trono papal de forma ilegítima. Ele tentou assumir o papado durante o pontificado de Gregório 5º (996-999), com apoio do Império Bizantino, mas foi deposto. Devido a esse episódio e ao erro histórico, o número 16 foi indevidamente atribuído ao próximo papa João legítimo, contribuindo para a confusão na numeração dos papas com esse nome.

Outros nomes mais usados

Em segundo lugar dos nomes mais escolhidos está Gregório, adotado por 16 papas. O último pontífice a usar o nome foi Gregório 16, que deixou o comando da Igreja Católica em 1846.

Na sequência vem Bento, nome escolhido por 15 papas. O último pontífice a usar o nome foi Bento 16, que renunciou em fevereiro de 2013, e morreu em dezembro de 2022.

Clemente foi a opção de 14 pontífices. No entanto, há séculos o nome não é escolhido. O último pontífice a usar o nome foi Clemente 14, que deixou o comando da Igreja Católica em 1774.

Logo atrás está Inocêncio, que foi adotado por 13 papas. Da mesma forma, o nome também não é eleito desde o século 18. O último pontífice a usar o nome foi Inocêncio 13, que deixou o comando da Igreja Católica em 1724.

Leão foi adotado por 13 papas, enquanto Pio foi a escolha de 12. Ambos tiveram seus últimos representantes no século 20: Leão 13, que deixou o comando da Igreja Católica em 1903, e Pio 12, que comandou até 1958.

Nove papas escolheram Estêvão, e oito adotaram Bonifácio. Estêvão 9º deixou o comando da igreja quase um milênio atrás, em 1058. Bonifácio 9º ficou até 1404.

Urbano foi adotado por oito papas, e Alexandre, por sete. Urbano 8º comandou a Igreja até 1644, e Alexandre 8º, até 1691.

Dois nomes foram adotados por seis papas cada um: Adriano e Paulo. O último Adriano foi o 6º, que ficou à frente da Igreja até 1523. Já o último Paulo viveu mais recentemente. Paulo 6º comandou a Igreja Católica até 1978.

Por fim, três nomes foram escolhidos cinco vezes cada: Celestino, Nicolas e Sisto. Seus últimos representantes foram Celestino 5º (1294), Nicolas 5º (1455) e Sisto 5º (1590).

Os nomes mais populares entre os papas

João - 21 papas (1º: 523 e último: 1963)

- 21 papas (1º: 523 e último: 1963) Gregório - 16 papas (1º: 590 e último: 1846)

- 16 papas (1º: 590 e último: 1846) Bento - 15 papas (1º: 575 e último: 2005)

- 15 papas (1º: 575 e último: 2005) Clemente - 14 papas (1º: 92 e último: 1774)

- 14 papas (1º: 92 e último: 1774) Inocêncio - 13 papas (1º: 401 e último: 1724)

- 13 papas (1º: 401 e último: 1724) Leão - 13 papas (1º: 440 e último: 1903)

- 13 papas (1º: 440 e último: 1903) Pio - 12 papas (1º: 142/146 e último: 1958)

- 12 papas (1º: 142/146 e último: 1958) Estêvão - 9 papas (1º: 254 e último: 1058)

- 9 papas (1º: 254 e último: 1058) Bonifácio - 8 papas (1º: 418 e último: 1404)

- 8 papas (1º: 418 e último: 1404) Urbano - 8 papas (1º: 222 e último: 1644)

- 8 papas (1º: 222 e último: 1644) Alexandre - 7 papas (1º: 108/109 e último: 1691)

- 7 papas (1º: 108/109 e último: 1691) Adriano - 6 papas (1º: 772 e último: 1523)

- 6 papas (1º: 772 e último: 1523) Paulo - 6 papas (1º: 757 e último: 1978)

- 6 papas (1º: 757 e último: 1978) Celestino - 5 papas (1º: 422 e último: 1294)

- 5 papas (1º: 422 e último: 1294) Nicolas - 5 papas (1º: 858 e último: 1455)

- 5 papas (1º: 858 e último: 1455) Sisto - 5 papas (1º: 117/119 e último: 1590)

Como papa escolhe o nome para o pontificado

Papa Bento 16, em foto de arquivo Imagem: REUTERS/Max Rossi

A escolha depende única e exclusivamente da vontade do pontífice. Ele decide e comunica aos cardeais como quer ser chamado.

O novo papa pode optar por um nome que já foi usado ou escolher um novo. Na primeira opção, ele precisará adicionar um número após o nome, para distingui-lo dos demais.

Nome costuma indicar perfil que papa dará ao seu pontificado. Além de afinidade, o nome pode ser um indicativo do perfil que o eleito deseja imprimir ao seu pontificado.

Ao longo da história, 40 dos 266 pontífices usaram nomes exclusivos, que eram inéditos até então e não foram replicados por nenhum sucessor.