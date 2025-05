Putin diz que reversão de nome de cidade a Stalingrado depende dos moradores

(Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que cabe aos residentes de Volgogrado decidir se a cidade deve voltar ao nome de Stalingrado, como era chamada quando as forças soviéticas derrotaram os invasores nazistas na batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial.

Antes das comemorações, na próxima semana, do 80º aniversário da vitória da União Soviética e de seus aliados sobre a Alemanha nazista, foi levantada a questão da restauração do nome da cidade do sul da Rússia na época da guerra.

Putin, citado pela agência de notícias estatal RIA, foi questionado em um fórum sobre a restauração do antigo nome da cidade -- uma questão delicada em vista da associação com os horrores do governo de quase três décadas do ditador soviético Josef Stalin.

Mas ele disse que a ideia era "lógica" em vista da importância histórica da batalha.

"Isso é uma decisão dos residentes. Podemos pensar sobre isso. Os moradores terão que ser consultados", disse ele à RIA.

"Certamente há lógica nisso. Se você remover a ideologia disso o máximo possível, é claro que o nome está ligado à vitória. Mas ainda temos que esclarecer o que a maioria dos residentes pensa."

Putin emitiu um decreto na terça-feira renomeando o aeroporto de Volgogrado como Stalingrado "a fim de perpetuar a vitória do povo soviético na Grande Guerra Patriótica". Grupos de veteranos têm liderado os pedidos de restauração do nome do tempo de guerra.

Os russos se referem à Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1945, a partir da invasão nazista da União Soviética, como a Grande Guerra Patriótica.

As autoridades estão preparando cerimônias luxuosas para marcar o aniversário, embora os líderes da maioria dos países ocidentais estejam se mantendo afastados mais de três anos após a invasão da Ucrânia por Moscou.

Putin comparou a invasão da Ucrânia em 2022 à luta contra os nazistas, apresentando a guerra aos russos como uma "operação militar especial" para "desmilitarizar" e "desnazificar" a Ucrânia.

Stalingrado, rebatizada de Volgogrado em 1961 como parte de um processo de "desestalinização", foi a batalha mais sangrenta da guerra, quando o Exército Vermelho soviético, com um custo de mais de 1 milhão de baixas, quebrou a resistência das forças de invasão alemãs em 1942-43.

Estima-se que cerca de 22 milhões a 25 milhões de cidadãos soviéticos tenham sido mortos na guerra. A Ucrânia soviética sofreu destruição em massa e os historiadores dizem que pelo menos 8 milhões de pessoas morreram.

