Testamos kit para lisos Eudora: 'Menos frizz e progressiva mais duradoura'

Quem tem cabelos lisos —seja natural ou com procedimentos químicos— sabe que manter os frizz controlado pode ser um desafio.

Na busca por um visual mais disciplinado e alinhado, testei diversos produtos e marcas. Há cerca de três meses, no entanto, me deparei com uma promoção de xampu e condicionador da linha Siàge Liso Intenso, da Eudora, e resolvi testar. A seguir, conto mais sobre essa experiência, com os pontos que mais gostei e o que poderia ser melhor em cada um deles.

O que eu gostei

Reduz o frizz no primeiro uso. Logo após o primeiro uso do combo xampu+condicionador, senti os fios mais alinhados e com menos frizz, mesmo deixando o cabelo secar naturalmente. Com a frequência de uso, o efeito fica ainda melhor e os fios, mais controlados.

Menos volume. Senti que, usando os dois produtos da linha, o volume dos fios reduziu, principalmente da raiz, e deixou o cabelo com aquele aspecto mais "desmaiado".

Durabilidade da progressiva. Notei que, com o uso do xampu e condicionador da linha, a minha progressiva está durando mais. Fiz o procedimento há cerca de quatro meses e a raiz ainda está bem controlada e mantendo o aspecto mais liso. Acredito que ainda vai demorar uns três meses para eu fazer o procedimento novamente.

Fácil de aplicar. Tanto a textura do xampu quanto a do condicionador é firme e fácil de espalhar pelo cabelo. Ao aplicar o condicionador, a sensação é de que os fios "desmaiam", mas permanecem leves.

Cheiro agradável. A fragrância da linha é bem suave e nada enjoativa. Após o uso, fica um cheirinho gostoso nos fios.

Pontos de atenção

Pouca espuma. Quem gosta de xampu com muita espuma pode se decepcionar com este. É necessário usar uma boa quantidade do produto para que a espuma faça volume.

Quantidade. Por ser do time que ama uma espuma, acabei tendo que usar uma quantidade maior do produto em cada lavagem. Acredito que isso faça com que ele dure menos do que outras marcas. A embalagem de 250 ml durou cerca de um mês.

O que mudou para mim

O que mais gostei no kit foi o fato de ter os fios mais disciplinados sem ter a necessidade de usar diversos produtos. Desde que passei a usar a linha de Eudora, abandonei o leave-in e não tenho sentido falta.

Além disso, também gostei muito do fato de prolongar o efeito da progressiva. Assim, não preciso mais fazer o procedimento químico a cada quatro meses, como anteriormente.

Quem pode gostar?

Pessoas que gostam dos fios mais disciplinados e com aspecto "desmaiado" vão gostar do xampu e do condicionador. O kit também oferece um bom custo-benefício. Além disso, a sensação de fios macios, com brilho e mais nutridos, é garantida.

