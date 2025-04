Primeiros 100 dias de Trump miram políticas de diversidade e proteções de direitos civis

Por Bianca Flowers e Disha Raychaudhuri

(Reuters) - Os primeiros 100 dias de mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram marcados por um ataque aos esforços de diversidade e inclusão, desfazendo políticas de décadas para remediar injustiças históricas de grupos marginalizados em questão de semanas.

Em seu segundo mandato, Trump revogou decreto histórico de 1965 que determinava oportunidades iguais de emprego para todos, reduziu as ações ambientais para proteger as comunidades de cor e ordenou a eliminação de uma agência que ajudava a financiar empresas pertencentes a minorias e mulheres.

Alegando que as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) que se tornaram populares nas últimas duas décadas são, em si mesmas, discriminatórias e sufocam o mérito, o governo Trump também cancelou contratos governamentais que, segundo ele, estavam vinculados a "DEI ilegais", fechou escritórios que tratavam de violações de direitos civis e congelou bolsas de pesquisa sobre disparidades raciais na área da saúde.

As ações alarmaram ativistas, que afirmam que elas efetivamente apagam décadas de progresso conquistado a duras penas para nivelar o campo de atuação das comunidades marginalizadas.

Hector Sanchez Barba, presidente e presidente-executivo da Mi Familia Vota, uma organização apartidária que mobiliza eleitores latinos, criticou as diretrizes como uma "agenda da supremacia branca".

"Ele está atacando os pilares que mantêm e sustentam nossa democracia -- está voltando a uma história horrível de exclusão de minorias de muitos espaços em nossa sociedade", disse Sanchez Barba.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário. Trump já havia negado anteriormente as alegações de que ele empregou ataques racistas e uma agenda ao longo de sua carreira política. Autoridades graduadas do governo defenderam a eliminação das iniciativas do DEI, argumentando que elas são discriminatórias por natureza.

"A reação contra as políticas do DEI foi o resultado de uma percepção, que eu acho que estava fundamentada na realidade, de que o foco excessivo na raça e o uso de uma lente racial para ver quase tudo era uma distorção", disse William Jacobson, professor de direito da Universidade de Cornell.

Um decreto assinado por Trump em seu primeiro dia no cargo eliminou todos os diretores de diversidade do governo federal, interrompeu programas para remover barreiras discriminatórias e rescindiu contratos relacionados ao treinamento de sensibilidade racial -- iniciativas descritas como "imorais".

A rejeição ao DEI faz parte de um esforço mais amplo de Trump para criar uma estrutura mais autoritária nos EUA, argumenta Lawrence Rosenthal, presidente do Centro de Estudos de Direita da Universidade da Califórnia, em Berkeley: "Ele desloca tanto as instituições quanto os processos estabelecidos do governo norte-americano".

CENSURA CURRICULAR

A educação tem sido um dos principais alvos dos esforços do governo para acabar com os programas de DEI.

O governo ameaçou revogar o financiamento federal de escolas e universidades que se envolvem em práticas de DEI, embora os juízes tenham bloqueado esse esforço na semana passada. O Departamento de Educação também alertou, em uma carta de março, que elas poderiam enfrentar penalidades financeiras ou ações judiciais.

A própria força de trabalho do Departamento de Educação foi reduzida pela metade e sete de seus 12 escritórios de Direitos Civis, que investigam reclamações que vão desde assédio racial até acessibilidade para alunos com deficiência, foram fechados.

"Estamos pensando nos reclamantes que não conseguirão justiça ou, se tiverem a sorte de conseguir justiça, talvez só o consigam daqui a anos", disse Terri Gonzales, advogada-chefe do escritório do OCR em Dallas.

Ela foi abruptamente colocada em licença administrativa em 31 de janeiro, depois de 14 anos lá, e a ligação de seu cargo com o DEI foi citada como o motivo de sua demissão.

"Senti como se o tapete tivesse sido completamente puxado debaixo de mim", disse Gonzales.