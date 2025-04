Presidente do México diz considerar um 'avanço' decisão dos EUA de aliviar tarifas automotivas

Cidade do México

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, saudou as últimas decisões dos Estados Unidos de aliviar tarifas no setor automotivo como "progresso" e disse que, graças às mudanças decretadas no dia anterior, "há uma vantagem competitiva adicional" para o México. Os comentários acontecem em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 30.

O governo do México ainda está analisando os detalhes da ordem, mas a presidente disse que é "algo benéfico para o nosso país". "Ainda estamos obviamente buscando maiores benefícios e maior clareza", acrescentou.

O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou uma ordem na terça-feira ajustando suas tarifas anteriores de 25% sobre carros, tornando mais fácil para veículos montados nos Estados Unidos com peças estrangeiras evitarem impostos de importação proibitivamente altos.

Também estabeleceu diretrizes para certos reembolsos. "Isso é muito importante porque mais uma vez reconhece o valor do acordo comercial México-Estados Unidos-Canadá", acrescentou a presidente.

Este setor é fundamental porque as peças automotivas são os produtos que os Estados Unidos mais compram do México e podem cruzar a fronteira várias vezes, pois são montadas em um país ou outro.

Na terça-feira à noite, o México também anunciou que enviará entre 400 milhões a 518 milhões de metros cúbicos de água para os EUA, com objetivo de cumprir o tratado bilateral de compartilhar água nas fronteiras e mitigar os atritos entre os governos. A medida marca o acordo firmado na segunda-feira, em que o país se comprometeu com Washington a realizar "transferências de água imediatas". Fonte: Associated Press.