Presidente da China diz que economia do país deve se adaptar às mudanças externas

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta quarta-feira uma ação para se ajustar às mudanças no ambiente internacional enquanto o país elabora planos econômicos para os próximos cinco anos, informou a agência estatal Xinhua.

A guerra comercial global do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abalou os mercados financeiros e alimentou os temores de uma recessão, já que a escalada das tarifas entre as duas maiores economias do mundo ameaça interromper as cadeias de suprimentos e uma ampla gama de setores.

"É importante ter uma visão prospectiva das mudanças no cenário internacional e seu impacto sobre a China", disse Xinhua citando Xi em um simpósio em Xangai sobre o desenvolvimento econômico e social durante o 15º período do plano quinquenal de 2026 a 2030.

"O país deve ajustar e otimizar sua estrutura econômica de acordo", disse Xi, que não mencionou a guerra comercial em curso com os Estados Unidos.

Os objetivos e as tarefas para o período de 2026-2030 devem ser definidos racionalmente, com abordagens e medidas claras, e os objetivos devem passar por uma análise e validação aprofundadas para garantir a precisão científica e a realização oportuna, disse Xi.

Os principais formuladores de políticas da China se comprometeram a apoiar as empresas e os trabalhadores mais afetados pelo impacto das tarifas de três dígitos dos EUA e pediram que o país se prepare para os piores cenários.

A China estabeleceu uma meta ambiciosa de crescimento para 2025 de "cerca de 5%", embora os analistas acreditem que possa ser cada vez mais difícil alcançá-la diante das pesadas tarifas dos EUA.

O desenvolvimento de novas forças produtivas adequadas às condições locais deve ter uma posição estratégica mais proeminente nos próximos cinco anos, disse Xi.

A China estabilizará efetivamente a economia e tomará medidas para estabilizar o emprego, as empresas, os mercados e as expectativas, disse Xinhua, citando Xi.

O país deve dar mais atenção à coordenação do desenvolvimento e da segurança, considerando os riscos e desafios internos e externos de forma holística, acrescentou o presidente.

A China estudará e implementará uma série de medidas políticas equilibradas e acessíveis para a subsistência das pessoas, afirmou ele.