Preços da gasolina, etanol e diesel caem em São Paulo em abril, aponta Sem Parar

Os preços dos combustíveis no Estado de São Paulo apresentaram uma leve queda em abril, segundo levantamento do Sem Parar. De acordo com a pesquisa, a gasolina comum teve nova redução de 0,3% em abril, passando de R$ 6,13 para R$ 6,11 por litro. Já a aditivada caiu 0,4%, indo de R$ 6,73 para R$ 6,70 por litro.

No etanol comum o valor cobrado na bomba retraiu 1,3%, passando de R$ 4,20 para R$ 4,14 por litro. E o etanol aditivado recuou 1,9%, de R$ 4,71 para R$ 4,62 por litro, conforme o levantamento.

Já os preços do diesel em abril seguiram com oscilações para baixo. O diesel comum caiu 0,8% em abril, passando de R$ 6,40 para R$ 6,35 por litro e o aditivado passou de R$ 6,74 para R$ 6,69 por litro, queda de 0,7%.

Segundo o Sem Parar, a queda nos combustíveis em abril ocorreu em função da desaceleração da inflação, refletida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 15 (IPCA-15), que ficou em 0,43%.

A pesquisa analisou mais de 38 milhões de litros de combustíveis abastecidos em postos do estado de São Paulo entre março e abril de 2025.