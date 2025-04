Post usa vídeo invertido para alimentar teoria conspiratória sobre Lula

Vídeo que mostra visita de Lula (PT) ao Vietnã foi espelhado para disseminar a teoria conspiratória de que ele teria sido substituído por um sósia. A imagem mostra a mão direita do presidente, com cinco dedos. É na mão esquerda que ele possui quatro dedos após ter perdido o dedo mínimo em um acidente de trabalho.

Conteúdo investigado: Vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece apertando a mão de um outro homem em frente a um casarão amarelo com janelas verdes. A legenda afirma que o encontro teria acontecido no Japão. A gravação dá um zoom nas mãos de Lula e questiona se ele teria um sósia, pois o vídeo mostra cinco dedos em sua mão esquerda.

Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: Vídeo que mostra visita do presidente ao continente asiático teve as imagens espelhadas para disseminar teoria conspiratória. Por meio de busca reversa no Google, descobrimos que a agenda de Lula aconteceu em Hanói, capital do Vietnã, em março deste ano. A gravação é um registro da cerimônia de boas-vindas ao chefe de Estado brasileiro, que ocorreu no dia 28, no Palácio Presidencial de Hanói. O vídeo foi publicado originalmente na página de Lula no Instagram. Ao comparar as gravações, é possível observar elementos que comprovam que as imagens foram invertidas.

No vídeo alvo da verificação, Lula aparece do lado direito enquanto à sua esquerda está Luong Cuong, presidente do Vietnã. Atrás do brasileiro, estão os oficiais vietnamitas enfileirados também à direita. Já na gravação original, as posições estão invertidas. Como em um espelho, a mão direita de Lula parece ser a esquerda, o que gera a confusão. É fato amplamente conhecido que o presidente perdeu o dedo mínimo da mão esquerda em um acidente de trabalho quando atuava como metalúrgico.

Essa não é a primeira vez que a teoria conspiratória de que Lula teria morrido e sido substituído por um sósia circula nas redes sociais. Em outras ocasiões, o Comprova já explicou que se trata apenas de uma história sem fundamento. Geralmente, são utilizadas ferramentas de manipulação de imagens para dar falsa credibilidade à conspiração, como distorção de voz ou inversão de vídeos.

No caso da visita ao Vietnã, outros registros oficiais do mesmo evento mostram a mão esquerda de Lula sem o dedo mínimo. Confira foto abaixo:

| Foto: Ricardo Stuckert/PR

O Comprova entrou em contato com o autor da postagem no TikTok, mas não recebeu respostas até a publicação deste texto.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. No TikTok, até o dia 29 de abril, o vídeo havia acumulado mais de dois milhões de visualizações, mais de 20 mil compartilhamentos e 48,3 mil curtidas.

Fontes que consultamos: Busca reversa no Google para identificar onde e quando ocorreu o fato registrado no vídeo; consulta à agenda de Lula no site do governo federal; redes sociais do presidente brasileiro; além de matérias na imprensa profissional sobre a missão do chefe de Estado no Vietnã.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Este conteúdo foi investigado por Alma Preta. A investigação foi verificada por O Popular, O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 30 de abril de 2025.