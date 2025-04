Polícia sueca prende adolescente suspeito de ataque a tiros que matou três pessoas

O suspeito de ter matado a tiros três pessoas em Uppsala, na Suécia, foi preso pela polícia nas primeiras horas desta quarta (30). O Ministério Público sueco aponta um adolescente de 16 anos, cujo nome não foi revelado, como o autor dos disparos de ontem na cidade que fica a 70 quilômetros ao norte de Estocolmo. Na Suécia, a responsabilidade penal começa aos 15 anos.

O comunicado do MP da Suécia diz que "uma investigação completa está em andamento. A polícia conduz as investigações e coleta depoimentos de testemunhas".

No entanto, a polícia afirma que é prematuro apontar o motivo do ataque e que "é cedo para dizer se o tiroteio está ligado ao crime organizado. Precisamos analisar todas as hipóteses".

Embora haja um histórico de tiroteios na última década entre grupos criminosos em Uppsala, cidade de 170.000 habitantes, as autoridades locais afirmam que é raro que este tipo de violência ocorra no centro da cidade, que se prepara para celebrar a Noite de Walpurgis, um dos festivais mais populares da região.

Ataque não tem relação com festival

O porta-voz da polícia de Uppsala, Magnus Jansson Klarin, garante que o ataque a tiros foi um "evento isolado" e não tem qualquer relação com o festival.

A polícia sueca disse ter recebido pouco após as 17h locais (meio-dia de Brasília) ligações de pessoas que escutaram tiros no centro de Uppsala. Segundo a imprensa local, os disparos ocorreram em um salão de beleza.

A violência assustou moradores da localidade. "É um lugar bastante tranquilo. Faço minhas compras aqui praticamente todos os dias", declarou Elias Sundgren, estudante de informática da Universidade de Uppsala.

"O que sabemos, por enquanto, é que não há risco para a população. Não cancelem seus planos. As pessoas não devem ter medo de vir para o festival", pede o porta-voz da polícia. "Esperamos até 150.000 pessoas aqui em Uppsala para a nossa festa", completou Klarin.

Briga de gangues

No entanto, as autoridades suecas não confirmaram se o incidente está relacionado com a guerra entre quadrilhas que castiga o país há anos e que provocou muitas mortes devido a "acertos de contas".

Segundo a polícia, não é raro as gangues contratarem pistoleiros jovens, alguns com menos de 15 anos, para matar e alastrar o medo.

Pior massacre da Suécia

Em fevereiro deste ano, dez pessoas foram assassinadas em Orebro, cidade localizada a 199 quilômetros a oeste de Estocolmo, no pior massacre da história do país. Na ocasião, um desempregado de 35 anos matou estudantes e professores em um centro de educação.

Depois deste ataque, o governo sueco concedeu mais poderes à polícia e busca endurecer as leis sobre armas de fogo.

Apesar do medo provocado na população por este tipo de violência, a Suécia registrou em 2024 uma diminuição de 20% dos ataques a tiros em relação ao ano anterior.