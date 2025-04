Polícia sueca detém suspeito de assassinato de 16 anos por ataque a tiros em Uppsala

Por Johan Ahlander e Louise Rasmussen

ESTOCOLMO (Reuters) - A polícia sueca deteve um jovem de 16 anos na madrugada de quarta-feira sob suspeita de ter assassinado três pessoas em um salão de cabeleireiro na cidade de Uppsala, informaram os promotores.

As vítimas, com idades entre 15 e 20 anos, foram mortas a tiros no final da tarde de terça-feira, quando Uppsala, uma cidade universitária a 40 minutos ao norte de Estocolmo, estava se preparando para a Noite de Walpurgis, um dos feriados mais movimentados da cidade.

"Uma investigação intensiva está em andamento. Estamos agora reunindo informações e a polícia está conduzindo investigações de porta em porta e entrevistando testemunhas", disse a Autoridade de Promotoria Sueca em um comunicado.

"Além disso, telefones celulares e outros materiais que foram apreendidos estão sendo analisados."

A polícia afirmou em uma coletiva de imprensa que era muito cedo para dizer se o tiroteio estava relacionado a gangues, mas que essa era uma das teorias que eles estavam analisando "de forma particularmente intensa".

Eles disseram que todas as vítimas tinham entre 15 e 20 anos de idade, mas se recusaram a dar mais informações sobre elas, dizendo que ainda não haviam sido identificadas de forma conclusiva.

O sistema legal da Suécia classifica as detenções de acordo com o nível de evidência que as autoridades acreditam ter contra um suspeito, e o jovem de 16 anos foi detido no nível mais alto, disse a Autoridade de Promotoria.

A Suécia sofre com uma onda de violência relacionada a gangues há mais de uma década, incluindo uma epidemia de violência armada.

A Suécia teve 2,5 vezes mais mortes por armas de fogo do que a média da União Europeia em 2023. Até agora neste ano, 25 pessoas foram mortas a tiros no país de 10,5 milhões de habitantes.

(Reportagem de Johan Ahlander e Niklas Pollard em Estocolmo e Louise Rasmussen em Copenhague)